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New ways to return online purchases that just aren’t right

By Anne D’Innocenzio
Associated Press

Published: April 7, 2017 - 05:36 PM
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Happy Returns "return-ista" Taj Sims processes a customer's return at the company's kiosk designed to make it easier for buyers of online merchandise to be returned, at the Santa Monica Place mall in Santa Monica, Calif. As online shopping surges, so do the returns, and the hassles for shoppers trying to get rid of items that aren't right. A few startups dedicated to online returns and changes at some big stores may make it easier. (AP Photo Damian Dovarganes)


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