New year starts on a bad note for Summit County unemployment rate

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSBiZWdhbiB0aGUgbmV3IHllYXIgd2l0aCBhIGhpZ2hlciB1bmVtcGxv
eW1lbnQgcmF0ZS48L3A+PHA+VGhlIGNvdW50eSYjODIxNztzIEphbnVhcnkgam9ibGVzcyByYXRl
IHJvc2UgdG8gNi4yIHBlcmNlbnQsIHVwIGZyb20gNSBwZXJjZW50IGluIERlY2VtYmVyIGFuZCB1
cCBmcm9tIDUuOCBwZXJjZW50IGluIEphbnVhcnkgMjAxNiwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGZpZ3VyZXMg
cmVsZWFzZWQgVHVlc2RheSBieSB0aGUgT2hpbyBEZXBhcnRtZW50IG9mIEpvYiBhbmQgRmFtaWx5
IFNlcnZpY2VzLjwvcD48cD5Kb2JsZXNzIHJhdGVzIHJvc2UgaW4gdGhlIGNvdW50eSYjODIxNztz
IHR3byBsYXJnZXN0IGNpdGllcyBhcyB3ZWxsLjwvcD48cD5Ba3JvbiYjODIxNztzIHVuZW1wbG95
bWVudCByYXRlIGhpdCA3IHBlcmNlbnQgaW4gSmFudWFyeSwgdXAgZnJvbSA1LjcgcGVyY2VudCBp
biBEZWNlbWJlciBhbmQgdXAgZnJvbSA2LjcgcGVyY2VudCBpbiBKYW51YXJ5IDIwMTYuPC9wPjxw
PlRoZSBqb2JsZXNzIHJhdGUgaW4gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgcm9zZSB0byA1LjggcGVyY2VudCwg
dXAgZnJvbSA0LjYgcGVyY2VudCBpbiBEZWNlbWJlciBhbmQgdXAgZnJvbSA1LjIgcGVyY2VudCBh
IHllYXIgYWdvLjwvcD48cD5UaGUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyBmaWd1cmVzIHNob3cgdGhhdCBTdW1t
aXQgQ291bnR5IHN0aWxsIGhhcyBub3QgcmVnYWluZWQgam9icyBsb3N0IHNpbmNlIHRoZSBHcmVh
dCBSZWNlc3Npb24gb3IgZXZlbiBkYXRpbmcgYmFjayAxNyB5ZWFycy48L3A+PHA+VGhlcmUgd2Vy
ZSAyNTEsODAwIHBlb3BsZSBjb3VudGVkIGFzIHdvcmtpbmcgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eSBpbiBK
YW51YXJ5LCBkb3duIGZyb20gMjUzLDEwMCBhIHllYXIgYWdvLjwvcD48cD5UaGUgY291bnR5IGxv
c3QgNSwwMDAgam9icyBmcm9tIERlY2VtYmVyLCBzdGF0ZSBmaWd1cmVzIHNob3cuPC9wPjxwPlNp
bmNlIDIwMDAsIHRoZSBudW1iZXIgb2YgcGVvcGxlIGNvdW50ZWQgYXMgZW1wbG95ZWQgaW4gdGhl
IGNvdW50eSBmb3IgSmFudWFyeSBwZWFrZWQgaW4gMjAwOCBhdCAyNzcsMjAwLiBUaGUgbG93IGZv
ciB0aGUgbW9udGggd2FzIDI0NSwxMDAgaW4gMjAxMy48L3A+PHA+VGhlcmUgd2VyZSAyNjIsNDAw
IHBlb3BsZSBjb3VudGVkIGFzIGVtcGxveWVkIGluIHRoZSBjb3VudHkgaW4gSmFudWFyeSAyMDAw
ICYjODIxMjsgdGhhdCYjODIxNztzIDEwLDYwMCBtb3JlIHdvcmtpbmcgcGVvcGxlIGZvciB0aGUg
bW9udGggdGhlbiB0aGFuIHRoZXJlIHdlcmUgdGhpcyB5ZWFyLjwvcD48cD5Kb2JsZXNzIHJhdGVz
IGZvciBKYW51YXJ5IDIwMTcgcm9zZSBpbiBhbGwgODggT2hpbyBjb3VudGllcy48L3A+PHA+UmF0
ZXMgcmFuZ2VkIGZyb20gYSBsb3cgb2YgMy45IHBlcmNlbnQgaW4gTWVyY2VyIENvdW50eSB0byBh
IGhpZ2ggb2YgMTIuOCBwZXJjZW50IGluIE1vbnJvZSBDb3VudHkuPC9wPjxwPlJhdGVzIGVsc2V3
aGVyZSBpbiBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBmb3IgSmFudWFyeSwgRGVjZW1iZXIgYW5kIEphbnVhcnkg
MjAxNjo8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtDdXlhaG9nYSBDb3VudHk6IDYuNiwgNS40LCA1LjI8
L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtDbGV2ZWxhbmQ6IDguNSwgNi44LCA2LjY8L3A+PHA+JiM4MjI2
OyYjODIwMTtNZWRpbmEgQ291bnR5OiA1LjcsIDQuNCwgNC4zPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7
UG9ydGFnZSBDb3VudHk6IDYuNSwgNSwgNS44PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhcmsgQ291
bnR5OiA2LjUsIDUuMiwgNi4yPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Q2FudG9uOiA3LjYsIDYsIDcu
MTwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1dheW5lIENvdW50eTogNSwgNCwgNC41PC9wPjxwPkppbSBN
YWNraW5ub24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTQ0IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0
bzpqbWFja2lubm9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5qbWFja2lubm9uQHRoZWJlYWNvbmpv
dXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmlt
TWFja2lubm9uQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtKaW1NYWNraW5ub25BQkom
bmJzcDs8L2E+IG9uIFR3aXR0ZXIgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20v
SmltTWFja2lubm9uQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9KaW1NYWNr
aW5ub25BQko8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.