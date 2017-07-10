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News outlets seek permission from Congress to negotiate jointly with Google and Facebook

By Barbara Ortutay
Associated Press

Published: July 10, 2017 - 07:15 PM
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A woman, who did not wish to give her name, reads newspaper front pages displayed at the Newseum in Washington, Monday. News outlets are seeking permission from Congress for the right to negotiate jointly with Google and Facebook, two companies that dominate online advertising and online news traffic. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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