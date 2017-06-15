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Nike to slash 1,400 jobs, cut sneaker styles in shakeup

Associated Press

Published: June 15, 2017 - 12:10 PM
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FILE - In this Thursday, Aug. 25, 2016, file photo, Nike products appear on display at the SIX:02 shop inside Foot Locker's redesigned Manhattan flagship store in New York. On Thursday, June 15, 2017, Nike said it plans to cut about 1,400 jobs, reduce the number of sneaker styles it offers by a quarter and sell more shoes directly to customers online. The company says the changes to its business structure will help it offer more products to customers faster. (AP Photo/Mary Altaffer, File)


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