Nintendo debuts hotly anticipated Nintendo Switch console

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VE9LWU86IE5pbnRlbmRvIGlzIHRyeWluZyB0byBTd2l0Y2ggaXQgdXAuPC9wPjxwPlRoZSBK
YXBhbmVzZSB2aWRlby1nYW1lIGNvbXBhbnkgcmV2ZWFsZWQgZGV0YWlscyBGcmlkYXkgYWJvdXQg
aXRzIGhvdGx5IGFudGljaXBhdGVkIE5pbnRlbmRvIFN3aXRjaCwgYSB2aWRlbyBnYW1lIGNvbnNv
bGUgdGhhdCBhbHNvIHNlcnZlcyBhcyBhIGhhbmQtaGVsZCBnYW1pbmcgZGV2aWNlLCBkdXJpbmcg
YSBnbG9iYWwgcm9sbG91dCBvbiBGcmlkYXkuPC9wPjxwPlRoZSBwcmljZSBpbiB0aGUgVS5TLiB3
aWxsIGJlICQzMDAsIGEgYml0IGFib3ZlIHRoZSAkMjAwIHRvICQyNTAgdGhhdCBhbmFseXN0cyB3
ZXJlIGV4cGVjdGluZy4gSXQgd2lsbCBkZWJ1dCBNYXJjaCAzLiBUaGUgU3dpdGNoIGlzIHRoZSBm
aXJzdCBtYWpvciBoeWJyaWQgY29uc29sZS9oYW5kLWhlbGQgZ2FtaW5nIGRldmljZS48L3A+PHA+
JiM4MjIwO05pbnRlbmRvIFN3aXRjaCBpcyBhIG5ldyB3YXkgdG8gcGxheSwmIzgyMjE7IHNhaWQg
TmludGVuZG8gb2YgQW1lcmljYSBwcmVzaWRlbnQgUmVnZ2llIEZpbHMtQWltZSBhdCBhIHBhY2tl
ZCBldmVudCBpbiBOZXcgWW9yaywgd2hlcmUgc2V2ZXJhbCBodW5kcmVkIHJlcG9ydGVycyB0cmll
ZCBvdXQgZ2FtZXMgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBmYW50YXN5IGdhbWUgJiM4MjIwO1plbGRhOiBCcmVh
dGggb2YgdGhlIFdpbGQmIzgyMjE7IGFuZCB0aGUgZmlnaHRpbmcgZ2FtZSAmIzgyMjA7QXJtcyYj
ODIyMTsgb24gdGhlIGRldmljZS48L3A+PHA+SE9QSU5HIFRPIEVORCBBIERSWSBTUEVMTDwvcD48
cD5OaW50ZW5kbyBuZWVkcyB0aGUgU3dpdGNoIHRvIGJlIGEgaGl0LiBJdHMgcHJldmlvdXMgZ2Ft
ZSBjb25zb2xlLCB0aGUgV2lpIFUsIGZhZGVkIHF1aWNrbHksIGFuZCBpdHMgM0RTIGhhbmRoZWxk
IHdhcyBhbHNvIGEgZGlzYXBwb2ludG1lbnQuIFRoZSBvbmUtdGltZSBraW5nIG9mIHRoZSB2aWRl
by1nYW1lIGNvbnNvbGUgaGFzIHNpbmNlIGJlZW4gbGFyZ2VseSBlY2xpcHNlZCBieSB0aGUgU29u
eSBQbGF5U3RhdGlvbiA0IGFuZCBNaWNyb3NvZnQmIzgyMTc7cyBYYm94IE9uZS48L3A+PHA+VGhl
IGNvbXBhbnkgaGFzIGFsc28gYmVlbiB0cnlpbmcgdG8gY2F0Y2ggdXAgaW4gbW9iaWxlIGdhbWVz
LCBoYXZpbmcgbGFyZ2VseSBtaXNzZWQgYSBtYWpvciBzaGlmdCB0byBzbWFydHBob25lcyBhbmQg
dGFibGV0cy4gJiM4MjIwO1Bva2Vtb24gR28sJiM4MjIxOyBhbiBhdWdtZW50ZWQtcmVhbGl0eSBz
bWFydHBob25lIGdhbWUgYmFzZWQgb24gbW9uc3RlciBjaGFyYWN0ZXJzIGZlYXR1cmVkIGluIE5p
bnRlbmRvIHZpZGVvIGdhbWVzLCB3YXMgYSBzdXJwcmlzZSBoaXQgbGFzdCBzdW1tZXIgJiM4MjEy
OyBidXQgTmludGVuZG8gZGlkbiYjODIxNzt0IGNyZWF0ZSBpdC48L3A+PHA+TmludGVuZG8gZmlu
YWxseSBtYWRlIGEgYmlnIHB1c2ggaW50byBtb2JpbGUgd2l0aCAmIzgyMjA7U3VwZXIgTWFyaW8g
UnVuJiM4MjIxOyBmb3IgdGhlIGlQaG9uZSwgd2hpY2ggbGF1bmNoZWQgaW4gRGVjZW1iZXIuPC9w
PjxwPkFuYWx5c3RzIGJlbGlldmUgdGhlIFN3aXRjaCBuZWVkcyB0byB3aW4gb3ZlciBuZXcsIHlv
dW5nZXIgcGxheWVycyB3aG8gbWF5IG5vdCBiZSBoYXJkY29yZSBnYW1lIGZhbnMgJiM4MjEyOyBh
bmQgd2hvIG5vdyBtaWdodCBiZSBkYXVudGVkIGJ5IGl0cyBoZWZ0eSBwcmljZSB0YWcuIE1hbnkg
aGFkIGhvcGVkIHRoZSBTd2l0Y2ggbWlnaHQgc2VsbCBmb3IgY2xvc2VyIHRvICQyMDAuIEluIEph
cGFuLCB0aGUgY29uc29sZSB3aWxsIHNlbGwgZm9yIDI5LDk4MCB5ZW4gKGFib3V0ICQyNjApLiBO
aW50ZW5kbyBkaWRuJiM4MjE3O3QgcmVsZWFzZSBwcmljZXMgZm9yIG90aGVyIGNvdW50cmllcy48
L3A+PHA+SW52ZXN0b3JzIHdlcmUgdW5kZXJ3aGVsbWVkLCBzZW5kaW5nIE5pbnRlbmRvIHN0b2Nr
IHNpbmtpbmcgaW4gVG9reW8gdHJhZGluZyBhZnRlciB0aGUgYW5ub3VuY2VtZW50LiBJdCBjbG9z
ZWQgdGhlIGRheSBkb3duIDUuNSBwZXJjZW50LjwvcD48cD5NRUVUIFRIRSBTV0lUQ0g8L3A+PHA+
VGhlIFN3aXRjaCBmZWF0dXJlcyBhIGxhcmdlIGhhbmQtaGVsZCBjb250cm9sbGVyIGRlc2lnbmVk
IGZvciBib3RoIGhhbmRzIHRoYXQgd29ya3Mgd2l0aCB0aGUgY29uc29sZS4gWW91IGNhbiBhbHNv
IHNuYXAgb2ZmIHRoZSBzaWRlcyBvZiB0aGF0IGNvbnRyb2xsZXIgdG8gc2VydmUgYXMgc2VwYXJh
dGUgbGVmdC0gYW5kIHJpZ2h0LWhhbmQgcmVtb3Rlcywgd2hpY2ggTmludGVuZG8gY2FsbHMgSm95
LUNvbnMsIGZvciB0d28taGFuZGVkIHBsYXkgJiM4MjEyOyBzb3J0IG9mIGxpa2UgTmludGVuZG8m
IzgyMTc7cyBvbGRlciBXaWkgY29udHJvbGxlcnMuPC9wPjxwPkJ1dCB0aGVyZSYjODIxNztzIG1v
cmUgdG8gdGhlIFN3aXRjaCYjODIxNztzIExlZ28tbGlrZSB0cmlja3MuIFlvdSBjYW4gYWxzbyBz
bGlkZSBhIGZsYXQgc2NyZWVuIHJlc2VtYmxpbmcgYSB0YWJsZXQgb3V0IG9mIHRoZSBtYWluIGNv
bnNvbGUgYW5kIGF0dGFjaCB0aGUgSm95LUNvbnMgdG8gaXQsIGFuZCBzdWRkZW5seSB5b3UgaGF2
ZSBhIG5ldyBpbmRlcGVuZGVudCBoYW5kLWhlbGQgZ2FtaW5nIGRldmljZS48L3A+PHA+QWxsIHRo
YXQgbWFrZXMgaXQgcG9zc2libGUgdG8gdXNlIHRoZSBTd2l0Y2ggYXMgYSByZWd1bGFyIGhhbmRo
ZWxkLCBwdXQgdGhlIGRpc3BsYXkgb24gYSB0YWJsZSwgb3IgdXNlIGEgVFYgc2NyZWVuIGFzIGEg
bW9uaXRvci48L3A+PHA+TmludGVuZG8gaXMgcHJvbWlzaW5nIGFuIGltbWVyc2l2ZSwgaW50ZXJh
Y3RpdmUgZXhwZXJpZW5jZSB3aXRoIHRoZSBTd2l0Y2gsIGluY2x1ZGluZyBvbmxpbmUgcGxheSBh
bmQgbGV0dGluZyB5b3UgdXNlIHRoZSByZW1vdGUgY29udHJvbGxlciBmb3IgZ2FtZXMgdGhhdCBk
b24mIzgyMTc7dCByZXF1aXJlIGNvbnN0YW50IGF0dGVudGlvbiB0byBhIGRpc3BsYXkuPC9wPjxw
Pk5pbnRlbmRvIG9mZmljaWFscyBpbiBKYXBhbiB1c2VkIHRoZSBKb3ktQ29ucyB0byBwbGF5IGEg
Z3VuLWR1ZWwgZ2FtZS4gTW90aW9uIHNlbnNvcnMgb2ZmZXIgdGFjdGlsZSBmZWVkYmFjayBmcm9t
IGdhbWVzLCBzdWNoIGFzIGZlZWxpbmcgdmlydHVhbCB3YXRlciBwb3VyZWQgaW50byBhIHZpcnR1
YWwgY3VwLiBJbiBhbm90aGVyIGdhbWUsIGNoYXJhY3RlcnMmIzgyMTc7IGFybXMgc3dpcmxlZCBv
dXQgZHVyaW5nIGNvbWJhdCB3aGVuIHBsYXllcnMgcHVuY2hlZCB0aGUgYWlyIHdoaWxlIGhvbGRp
bmcgdGhlIGNvbnRyb2xsZXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBhIHRvdGFsbHkgbmV3
IGtpbmQgb2YgZ2FtZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgS291aWNoaSBLYXdhbW90bywgd2hvIG92ZXJzYXcg
JiM4MjIwOzEtMi1Td2l0Y2gsJiM4MjIxOyBhIGd1bi1kdWVsIGdhbWUgdGhhdCByZXF1aXJlcyBw
bGF5ZXJzIHRvIGxvb2sgZWFjaCBvdGhlciBpbiB0aGUgZXllLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBh
Ym91dCBoYXZpbmcgZnVuIHdpdGggY29tbXVuaWNhdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRIRSBCSUcg
UFVTSDwvcD48cD5OaW50ZW5kbyBzYWlkIDUwIHNvZnR3YXJlIG1ha2VycywgaW5jbHVkaW5nIEVs
ZWN0cm9uaWMgQXJ0cyBhbmQgU2VnYSwgYXJlIHByZXBhcmluZyA4MCBnYW1lcyBmb3IgdGhlIFN3
aXRjaC4gSXQgYWxzbyBwcm9taXNlZCBpbi1ob3VzZSBnYW1lcyBzdWNoIGFzIGEgTGVnZW5kIG9m
IFplbGRhIGdhbWUsIHdoaWNoIHdpbGwgZ28gb24gc2FsZSB0aGUgc2FtZSBkYXRlIGFzIHRoZSBT
d2l0Y2guPC9wPjxwPlRoZSBjb21wYW55IGlzIGFsc28gc2V0dGluZyB1cCBsb2NhdGlvbnMgd2hl
cmUgcGVvcGxlIGNhbiB0cnkgdGhlIGRldmljZSBhaGVhZCBvZiBpdHMgbGF1bmNoLCBzb21lIGlu
IEV1cm9wZWFuIGNpdGllcy48L3A+PHA+SW4gVG9reW8sIEhpc2FzaGkgWWFvLCBzZW5pb3IgYW5h
bHlzdCBhdCBSaGVvcyBDYXBpdGFsIFdvcmtzIEluYy4sIHdhcyBpbXByZXNzZWQgd2l0aCBob3cg
aXQgd2FzICYjODIyMDtmb2N1c2VkIG9uIGNvbW11bmljYXRpb24mIzgyMjE7IGFuZCBlbmNvdXJh
Z2VkIHBsYXllcnMgdG8gbW92ZSBhYm91dC4gJiM4MjIwO0kgZ290IHN3ZWF0eSwmIzgyMjE7IGhl
IHNhaWQuPC9wPjxwPklEQyBhbmFseXN0IExld2lzIFdhcmQgc2FpZCBhdCB0aGUgTmV3IFlvcmsg
ZXZlbnQgb24gRnJpZGF5IHRoYXQgdGhlIHByaWNlIHRhZyBpc24mIzgyMTc7dCBuZWNlc3Nhcmls
eSBhIGRlYWwgYnJlYWtlci4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mgc3RpbGwgcHJldHR5IGRhcm4gYWZm
b3JkYWJsZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuIEhlIHNhaWQgaGUgbGlrZWQgdGhlIHdheSB0aGF0IHRo
ZSBTd2l0Y2ggaW5jb3Jwb3JhdGVzIHRoZSBtb3Rpb24gY29udHJvbGxlcnMgb2YgdGhlIFdpaSBV
IGluIGl0cyBkZXNpZ24sIG1lYW5pbmcgeW91IGNhbiB1c2Ugc2VwYXJhdGUgY29udHJvbHMgaW4g
ZWFjaCBoYW5kIHRvIHBlcmZvcm0gZGlmZmVyZW50IHRhc2tzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGlu
ayBpdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGRvIGJldHRlciB0aGFuIHRoZSBXaWkgVSAmIzgyMTI7IHRo
ZSBkZXNpZ24gaXMgbW9yZSBpbnRlcmVzdGluZywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGUg
bW90aW9uIGNvbnRyb2wgaXMgZGlzdGluY3RpdmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEy
OyYjODIxMjs8L3A+PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyB2aWRlb2dyYXBoZXIgS2FvcmkgSGl0b21p
IGluIFRva3lvIGFuZCB3cml0ZXIgTWFlIEFuZGVyc29uIGluIE5ldyBZb3JrIGNvbnRyaWJ1dGVk
IHRvIHRoaXMgcmVwb3J0LjwvcD48cD5Gb2xsb3cgWXVyaSBLYWdleWFtYSBvbiBUd2l0dGVyIGF0
IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9odHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3l1cmlrYWdleWFtYSIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPmh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20veXVyaWthZ2V5YW1hPC9hPjwvcD48cD5IZXIg
d29yayBjYW4gYmUgZm91bmQgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2JpZ3N0b3J5LmFwLm9yZy9jb250
ZW50L3l1cmkta2FnZXlhbWEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vYmlnc3RvcnkuYXAub3Jn
L2NvbnRlbnQveXVyaS1rYWdleWFtYTwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.