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Nintendo debuts hotly anticipated Nintendo Switch console

By Yuri Kageyama
Associated Press

Published: January 13, 2017 - 08:12 PM
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Media wait outside the venue for the presentation of the new Nintendo Switch in Tokyo, Friday. Nintendo Co. said Friday that its Nintendo Switch video game console will sell for 29,980 yen (about $260) in Japan, starting March 3. (AP Photo/Koji Sasahara)


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