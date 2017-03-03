Nintendo Switch’s big challenge: luring casual gamers

PHA+TkVXIFlPUks6IFdpdGggdGhyZWUga2lkcyBhbmQgY29uc3RhbnQgdHJhdmVsIGZvciB3b3Jr
LCBKb2huIEh1c3NleSBqdW1wZWQgYXQgdGhlIGNoYW5jZSB0byBwbGF5IGFuIG9wZW4td29ybGQg
YWR2ZW50dXJlIGdhbWUgbGlrZSA8ZW0+VGhlIExlZ2VuZCBvZiBaZWxkYTogQnJlYXRoIG9mIHRo
ZSBXaWxkPC9lbT4gYW55d2hlcmUsIGFueXRpbWUuPC9wPjxwPkFmdGVyIGhlIGhlYXJkIGFib3V0
IHRoZSBOaW50ZW5kbyBTd2l0Y2gsIGEgaHlicmlkIGdhbWUgbWFjaGluZSB0aGF0IHdvcmtzIGFz
IGJvdGggYSBjb25zb2xlIGF0IGhvbWUgYW5kIGEgdGFibGV0IG9uIHRoZSBnbywgSHVzc2V5IG9y
ZGVyZWQgb25lIGluIEphbnVhcnkgZXZlbiB0aG91Z2ggaXQgd291bGRuJiM4MjE3O3QgYXJyaXZl
IHVudGlsIEZyaWRheSwgd2hlbiBOaW50ZW5kbyYjODIxNztzIGxhdGVzdCBnYW1lciBtYWNoaW5l
IGRlYnV0ZWQuPC9wPjxwPk5pbnRlbmRvIHdpbGwgbmVlZCBsb3RzIG9mIHRyYWRpdGlvbmFsIGdh
bWVycyBsaWtlIEh1c3NleSB0byByZWRlZW0gaXRzZWxmIGFzIGEgY29uc29sZSBtYWtlciwgYWZ0
ZXIgYmVpbmcgZWNsaXBzZWQgYnkgTWljcm9zb2Z0IGFuZCBTb255IGluIHRoZSBnYW1lLWNvbnNv
bGUgd2Fycy4gQnV0IE5pbnRlbmRvIHdpbGwgYWxzbyBuZWVkIGxvdHMgb2YgY2FzdWFsIGdhbWVy
cyB3aG8gYXJlIHNhdGlzZmllZCB3aXRoIHBsYXlpbmcgb24gYSBzbWFydHBob25lIGFuZCB3b3Vs
ZCBuZXZlciBoYXZlIGRyZWFtZWQgb2YgYnV5aW5nIGEgJDMwMCBnYW1lIG1hY2hpbmUuPC9wPjxw
PkFuZCBpbiB0cnlpbmcgdG8gYXBwZWFsIHRvIG1hbnkgYXVkaWVuY2VzLCBOaW50ZW5kbyByaXNr
cyBub3QgYmVpbmcgdGhlIGJlc3QgYXQgc2VydmluZyBhbnkgb25lLjwvcD48cD5UaGUgU3dpdGNo
IGlzIGxpa2UgdGhyZWUgbWFjaGluZXMgaW4gb25lLiBXaXJlbGVzcyBjb250cm9sbGVycyBhdHRh
Y2ggdG8gYSBnYW1lIHRhYmxldCBmb3IgaGFuZGhlbGQgZ2FtaW5nLiBUYWtlIHRoZSB0YWJsZXQg
dG8gYSBnYXRoZXJpbmcgd2l0aCBmcmllbmRzLCBhbmQgeW91IGNhbiByZXN0IGl0IG9uIGEgdGFi
bGUgd2l0aCBhIGtpY2tzdGFuZCBhbmQgZGV0YWNoIHRoZSBjb250cm9sbGVycyBmb3IgdXNlIGFz
IHN0YW5kLWFsb25lIGRldmljZXMuIEJhY2sgaG9tZSwgc2xpZGUgdGhlIHRhYmxldCBpbnRvIGEg
ZG9ja2luZyBzdGF0aW9uIGFuZCBzbmFwIHRoZSBjb250cm9sbGVycyBpbnRvIGEgZ3JpcCBhY2Nl
c3NvcnkgYW5kIHlvdSBoYXZlIGEgdHJhZGl0aW9uYWwgZ2FtZSBjb25zb2xlIGF0dGFjaGVkIHRv
IGEgVFYuIFdpdGggZWFjaCBzd2l0Y2ggJiM4MjEyOyBnZXQgaXQ/ICYjODIxMjsgeW91IGNhbiBw
aWNrIHVwIHdoZXJlIHlvdSBsZWZ0IG9mZi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0tub3dpbmcgSSBjb3VsZCBn
ZXQgdGhlIDxlbT5aZWxkYTwvZW0+IGdhbWUgYm90aCBhdCBob21lIGFuZCBvbiB0aGUgcm9hZCwg
YXQgdGhpcyBzdGFnZSBpbiBteSBsaWZlIHRoYXQmIzgyMTc7cyBlc3NlbnRpYWwsJiM4MjIxOyBz
YWlkIEh1c3NleSwgYSBzYWxlcyByZXAgZnJvbSBCbG9vbWluZ3RvbiwgSW5kLiAmIzgyMjA7SSBj
YW4mIzgyMTc7dCBzaXQgYXJvdW5kIGF0IGhvbWUgYW5kIHBsYXkgYSA3MC1ob3VyIGdhbWUsIGJ1
dCBpZiBJJiM4MjE3O20gb24gYWlycGxhbmVzIG9yIGhvdGVscywgaXQmIzgyMTc7cyBwZXJmZWN0
IGZvciBtZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBuZXcgPGVtPlplbGRhPC9lbT4gZ2FtZSBpcyB0aGUg
YmlnZ2VzdCBhdmFpbGFibGUgYXQgbGF1bmNoLCB0aG91Z2ggTmludGVuZG8gaXMgYWxzbyBwdXNo
aW5nIGEgY29sbGVjdGlvbiBvZiBjYXN1YWwgcGFydHkgZ2FtZXMgY2FsbGVkIDxlbT4xLTItU3dp
dGNoPC9lbT4uIE5pbnRlbmRvIHNheXMgbW9yZSB0aGFuIDgwIHRpdGxlcyBhcmUgaW4gZGV2ZWxv
cG1lbnQsIGluY2x1ZGluZyA8ZW0+U3VwZXIgTWFyaW8gT2R5c3NleTwvZW0+IGFuZCB0aGUgYWN0
aW9uLXB1enpsZSBnYW1lIDxlbT5TbmlwcGVyY2xpcHM6IEN1dCBpdCBPdXQsIFRvZ2V0aGVyLjwv
ZW0+PC9wPjxwPlJlc2V0IGFmdGVyIFdpaSBVPC9wPjxwPk5pbnRlbmRvJiM4MjE3O3MgV2lpIGlu
IDIwMDYgaW50cm9kdWNlZCBtb3Rpb24gY29udHJvbCB0byBnYW1pbmcgYW5kIHdhcyBhIG1hc3Np
dmUgc3VjY2VzcywgZm9yY2luZyBNaWNyb3NvZnQgYW5kIFNvbnkgdG8gcmVzcG9uZCB3aXRoIHRo
ZWlyIG93biBtb3Rpb24gY29udHJvbHMuIEJ1dCB0aGUgV2lpJiM4MjE3O3Mgc3VjY2Vzc29yIGlu
IDIwMTIsIHRoZSBXaWkgVSwgcHJvdmVkIGRpc2FwcG9pbnRpbmcuIFBlb3BsZSB0aG91Z2h0IGl0
IHdhcyB0b28gZXhwZW5zaXZlIGF0ICQzMDAsIGVzcGVjaWFsbHkgd2hlbiBpdCBoYWQgZmV3IG11
c3QtaGF2ZSBnYW1lcy48L3A+PHA+U2luY2UgdGhlbiwgdGhlIEphcGFuZXNlIHZpZGVvIGdhbWUg
bWFrZXIgaGFzIGZhY2VkIG90aGVyIGhpY2N1cHMuIEl0cyBORVMgQ2xhc3NpYyByZXRybyBtb2R1
bGUgd2FzIGEgJiM4MjIwO2hvdCYjODIyMTsgaG9saWRheSBnaWZ0LCBidXQgaXQgd2FzIGRpZmZp
Y3VsdCB0byBmaW5kIGR1cmluZyB0aGUgaG9saWRheXMuIEl0IGZhcmVkIGJldHRlciB3aXRoIHRo
ZSBtb25zdGVyLWNoYXNpbmcgJiM4MjIwO1Bva2Vtb24gR28gIiBzZW5zYXRpb24gb24gcGhvbmVz
LCBidXQgdGhhdCB3YXNuJiM4MjE3O3QgZGV2ZWxvcGVkIGluLWhvdXNlLiBUaGUgaVBob25lIGdh
bWUgPGVtPlN1cGVyIE1hcmlvIFJ1bjwvZW0+IGdhcm5lcmVkIGJ1enosIGJ1dCBzb21lIGJhbGtl
ZCBhdCB0aGUgJDEwIHByaWNlLiBJdCYjODIxNztzIGFsc28gbm90IGF2YWlsYWJsZSBvbiBBbmRy
b2lkIHVudGlsIGxhdGVyIHRoaXMgbW9udGguPC9wPjxwPlRoZSBTd2l0Y2ggcmVwcmVzZW50cyBh
IG5ldyBob3BlLiBOaW50ZW5kbyBpcyBmb3JlY2FzdGluZyBzYWxlcyBvZiAyIG1pbGxpb24gdW5p
dHMgaW4gdGhlIGZpcnN0IG1vbnRoLjwvcD48cD5NdWx0aXBsYXllciBlbXBoYXNpczwvcD48cD5X
aXRoIHRoZSBTd2l0Y2gsIE5pbnRlbmRvIGlzIGhvcGluZyAmIzgyMjA7dG8gcmVhY2ggZ2FtZXJz
LCBmYW1pbGllcyBhbmQgd2UgZXZlbiBob3BlIHRvIHJlYWNoIHBlb3BsZSB3aG8gaGF2ZW4mIzgy
MTc7dCBwbGF5ZWQgdmlkZW8gZ2FtZXMgYmVmb3JlLCYjODIyMTsgTmludGVuZG8gbWFuYWdpbmcg
ZXhlY3V0aXZlIGRpcmVjdG9yIFNoaW55YSBUYWthaGFzaGkgc2FpZC4gJiM4MjIwO1JlYWxseSB0
aGUgZ29hbCB3aXRoIHRoZSBOaW50ZW5kbyBTd2l0Y2ggaXMgdG8gcmVhY2ggYXMgYnJvYWQgYW4g
YXVkaWVuY2UgYXMgcG9zc2libGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5QYXJ0IG9mIHRoYXQgaW52b2x2ZXMg
Y2hhbmdpbmcgdGhlIG5hdHVyZSBvZiBnYW1lIHBsYXkuIE5pbnRlbmRvIGRldmVsb3BlZCB0aGUg
bWluaS1nYW1lcyBpbiA8ZW0+MS0yLVN3aXRjaDwvZW0+IHNvIHBsYXllcnMgbG9vayBhdCB0aGVp
ciBvcHBvbmVudHMgJiM4MjEyOyBub3Qgc2NyZWVucyAmIzgyMTI7IGFzIHRoZXkgZHJhdyBndW5z
IG9yIG1pbGsgY293cy48L3A+PHA+TmludGVuZG8gU3dpdGNoIGRldmVsb3BlciBZb3NoaWFraSBL
b2l6dW1pIHNhaWQgaGUgd2FudGVkIHRoZSBnYW1lIHRvIHJlZmxlY3QgTmludGVuZG8mIzgyMTc7
cyByb290cyBhcyBhIHBsYXlpbmcgY2FyZCBjb21wYW55IGluIHRoZSAxODgwcy4gTmludGVuZG8g
d2FudHMgdG8gYnJpbmcgcGVvcGxlIHRvZ2V0aGVyLCBhbmQgJiM4MjIwO29uZSBvZiB0aGUgYmVz
dCB3YXlzIHRvIGRvIHRoYXQgaXMgZ2l2aW5nIHRoZW0gdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIGJlIGFi
bGUgdG8gc2VlIGVhY2ggb3RoZXImIzgyMTc7cyBleHByZXNzaW9uLCYjODIyMTsgbXVjaCBsaWtl
IHdoZW4geW91JiM4MjE3O3JlIHBsYXlpbmcgY2FyZHMsIGhlIHNhaWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.