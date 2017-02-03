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Nissan recalls Altima; door may open if window rolled down

Associated Press

Published: February 3, 2017 - 10:58 AM
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FILE - This Feb. 14, 2013 file photo shows the Nissan logo on the grill of a 2013 Nissan Pathfinder on display at the 2013 Pittsburgh Auto Show in Pittsburgh. The company is recalling more than 341,000 of the midsize cars in the U.S. because the doors might open if a rear window is lowered. The recall covers Altimas from the 2015 through 2017 model years. (AP Photo/Gene J. Puskar, File)


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