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No wiggle room: Many companies don’t keep enough cash

By Joyce M. Rosenberg
Associated Press

Published: January 13, 2017 - 06:05 PM
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Weberous Web Design CEO Rafael Romis poses for photos in his home, in Los Angeles. When Romis started his website design company five years ago, he kept enough cash on hand to last about two weeks. That worked well until the company's income taxes had to be paid. (AP Photo/Jae C. Hong)


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