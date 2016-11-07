NOPEC reaches deal for electricity with NextEra Energy following FirstEnergy Solutions cancellation

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Tk9QRUMsIHRoZSBzdGF0ZSYjODIxNztzIGxhcmdlc3QgY29uc29ydGl1bSBvZiBjb21tdW5p
dGllcywgaGFzIHJlYWNoZWQgYSBuZXcgZGVhbCBmb3IgYW4gZWxlY3RyaWNpdHkgcHJvdmlkZXIg
YWZ0ZXIgRmlyc3QmIzE3MztFbmVyZ3kgU29sdXRpb25zIGFicnVwdGx5IGNhbmNlbGVkIGl0cyBj
b250cmFjdCBlYXJseS48L3A+PHA+TmV4dEVyYSBFbmVyZ3kgU2VydmljZXMgT2hpbyB3aWxsIGJl
IHRoZSBuZXcgc3VwcGxpZXIsIGVmZmVjdGl2ZSBpbiBKYW51YXJ5IHdoZW4gdGhlIGNhbmNlbGVk
IGNvbnRyYWN0IGV4cGlyZXMgZm9yIHRoZSBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBQdWJsaWMgRW5lcmd5IENv
dW5jaWwsIHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24gc2FpZCBvbiBNb25kYXkuPC9wPjxwPk9uIE9jdC4gMjgs
IE5PUEVDJiM4MjE3O3MgY3VycmVudCBlbGVjdHJpY2l0eSBzdXBwbGllciwgQWtyb24tYmFzZWQg
Rmlyc3QmIzE3MztFbmVyZ3kgU29sdXRpb25zLCBjYW5jZWxlZCBpdHMgZGVhbCBzZXJ2aW5nIDUw
MCwwMDAgY3VzdG9tZXJzIHRocmVlIHllYXJzIGJlZm9yZSBpdCB3YXMgdG8gZXhwaXJlLiBUaGUg
dHdvIHBhcnRpZXMgYXJlIG5vdyBsb2NrZWQgaW4gYSBsZWdhbCBiYXR0bGUuIDwvcD48cD5GaXJz
dEVuZXJneSBTb2x1dGlvbnMgc2FpZCBpdCB3YXMgcGF5aW5nIGZlZXMgdG8gTk9QRUMgdGhhdCB3
ZXJlIGhpZ2hlciB0aGFuIGFueSBvdGhlciBjb250cmFjdHMgYW5kIGVsZWN0cmljaXR5IHByaWNl
cyBoYXZlIGZhbGxlbiBpbiB0aGUgc2l4IHllYXJzIHNpbmNlIHRoZSB0d28gaW5rZWQgdGhlaXIg
bmluZS15ZWFyIGRlYWwuPC9wPjxwPk5PUEVDIHJlYWNoZWQgYSBuZXcgdGhyZWUteWVhciBhZ3Jl
ZW1lbnQgd2l0aCBOZXh0RXJhLiBUaGUgc3VwcGxpZXIgaXMgYSBzdWJzaWRpYXJ5IG9mIE5leHQm
IzE3MztFcmEgRW5lcmd5IFJlc291cmNlcyBMTEMsIGEgbWFqb3IgcHJvdmlkZXIgb2Ygc29sYXIg
YW5kIHdpbmQgcG93ZXIgYW5kIHBhcnQgb2YgRmxvcmlkYS1iYXNlZCBGUEwgR3JvdXAgSW5jLiA8
L3A+PHA+TmV4dEVyYSB3YXMgYWxzbyB0aGUgZWxlY3RyaWNpdHkgcHJvdmlkZXIgZm9yIE5PUEVD
IGJlZm9yZSB0aGUgRmlyc3RFbmVyZ3kgU29sdXRpb25zIGRlYWwgYW5kIGlzIGN1cnJlbnRseSBO
T1BFQyYjODIxNztzIGVsZWN0cmljaXR5IHByb3ZpZGVyIGZvciB0aGUgQW1lcmljYW4gRWxlY3Ry
aWMgUG93ZXIgdGVycml0b3J5LCBzYWlkIE5PUEVDIEV4ZWN1dGl2ZSBEaXJlY3RvciBDaHVjayBL
ZWlwZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSB0aHJpbGxlZCB0byBleHBhbmQgb3VyIHJl
bGF0aW9uc2hpcCwmIzgyMjE7IEtlaXBlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhpcyBpcyBhIHdvcmxkLWNs
YXNzIGNsZWFuIGVuZXJneSBjb21wYW55LCBhbmQgd2Uga25vdyB0aGF0IE5PUEVDIGVsZWN0cmlj
aXR5IGN1c3RvbWVycyB3aWxsIGJlIGluIHZlcnkgY2FwYWJsZSBoYW5kcy4mIzgyMjE7PC9wPjxw
Pk5PUEVDIGN1c3RvbWVycyBzaG91bGQgZXhwZWN0IHRvIHJlY2VpdmUgdGhlaXIgb3B0LW91dCBu
b3RpY2VzIGZvciBzZXJ2aWNlIHVuZGVyIHRoZSBuZXcgcHJvZ3JhbSBpbiB0aGUgbmV3IGZldyB3
ZWVrcywgb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQuIEFzIHBhcnQgb2YgYSBnb3Zlcm5tZW50YWwgYWdncmVnYXRp
b24sIHRoZXkgd2lsbCBhdXRvbWF0aWNhbGx5IGJlIGluY2x1ZGVkIHVubGVzcyB0aGV5IG9wdCBv
dXQuIDwvcD48cD5VbmRlciB0aGUgYWdyZWVtZW50LCBjdXN0b21lcnMgd2lsbCByZWNlaXZlIGlu
aXRpYWwgcHJpY2luZyBmcm9tIEphbnVhcnkgdGhyb3VnaCB0aGUgc3VtbWVyIGhpZ2gtZGVtYW5k
IHBlcmlvZCAmIzgyMjA7dGhhdCB3aWxsIGdlbmVyYXRlIHNhdmluZ3MgY29tcGFyYWJsZSB0byB0
aGUgZXhwaXJpbmcgTk9QRUMgY29udHJhY3Qgc2F2aW5ncywmIzgyMjE7IG9mZmljaWFscyBzYWlk
LCBub3RpbmcgdGhhdCBwcmljaW5nIGlzIG1hcmtldC1iYXNlZCBhbmQgaGFzIG5vdCB5ZXQgYmVl
biBzZXQuIEFmdGVyIHRoZSBpbml0aWFsIHByaWNlIHBlcmlvZCwgY3VzdG9tZXJzIHdpbGwgcmVj
ZWl2ZSBhIHZhcmlhYmxlIHJhdGUgYmFzZWQgb24gJiM4MjIwO2Zhdm9yYWJsZSB3aG9sZXNhbGUg
cHVyY2hhc2UgcHJpY2VzIHRoZW4gYXZhaWxhYmxlIG9uIHRoZSBtYXJrZXQuJiM4MjIxOyBUaGVy
ZSB3aWxsIGJlIG5vIGNhbmNlbGxhdGlvbiBmZWVzLiA8L3A+PHA+Q3VzdG9tZXJzIGFsc28gd2ls
bCBoYXZlIHRoZSBvcHRpb24gdG8gY2hvb3NlIGEgdmFyaWFibGUgcmF0ZSB0aGF0IHdvdWxkIG1p
cnJvciB0aGUgZXhpc3RpbmcgY29udHJhY3QgJiM4MjEyOyBndWFyYW50ZWVpbmcgYSA2IHBlcmNl
bnQgZGlzY291bnQgdG8gY29uc3VtZXJzIGFuZCBhIDQgcGVyY2VudCBkaXNjb3VudCB0byBzbWFs
bCBidXNpbmVzc2VzIG9mZiBlbGVjdHJpYyBwcmljZXMgY2hhcmdlZCBieSB1dGlsaXRpZXMgT2hp
byBFZGlzb24gYW5kIHRoZSBJbGx1bWluYXRpbmcgQ28uIFRoYXQgcmF0ZSB3aWxsIGJlIGF2YWls
YWJsZSBmb3IgMTAsMDAwIGN1c3RvbWVycy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtPdXIgZm9jdXMgYW5kIGdv
YWwgc2luY2Ugb3VyIHJlY2VudCBjb250cmFjdCB0ZXJtaW5hdGlvbiBoYXMgYmVlbiB0byBxdWlj
a2x5IGZpbmQgYSBzdXBwbGllciBzbyB0aGUgcG93ZXIgYW5kIHNhdmluZ3Mgd291bGQga2VlcCBm
bG93aW5nIHRvIE5PUEVDIGN1c3RvbWVycyBhcyBzZWFtbGVzc2x5IGFzIHBvc3NpYmxlLCYjODIy
MTsgS2VpcGVyIHNhaWQuICYjODIyMDtCdXQgd2UgYWxzbyBrbmV3IGl0IHdhcyBjcnVjaWFsIHRv
IGZpbmQgYSBmaW5hbmNpYWxseSBzdHJvbmcgY29tcGFueSB0aGF0IHdhcyBmaXJzdC1pbi1jbGFz
cyBhbW9uZyBlbmVyZ3kgc3VwcGxpZXJzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+T24gRnJpZGF5LCBvZmZpY2lh
bHMgYXQgRmlyc3RFbmVyZ3kgU29sdXRpb25zJiM4MjE3OyBwYXJlbnQgY29tcGFueSwgRmlyc3Qm
IzE3MztFbmVyZ3kgQ29ycC4sIHNhaWQgaXQgaXMgdW5kZXJ0YWtpbmcgYSAmIzgyMjA7c3RyYXRl
Z2ljIHJldmlldyYjODIyMTsgb2YgaXRzIGNvbXBldGl0aXZlIGdlbmVyYXRpb24gYnVzaW5lc3Mg
dGhhdCBjb3VsZCBsZWFkIHRvIHNlbGxpbmcgb2ZmIGFzIG1hbnkgYXMgMTMgcG93ZXIgcGxhbnRz
LCBpbmNsdWRpbmcgaXRzIHRocmVlIG51Y2xlYXIgcGxhbnRzLCB3aGVyZSBuZWFybHkgMywwMDAg
cGVvcGxlIHdvcmsuIEZpcnN0RW5lcmd5IENFTyBDaHVjayBKb25lcyBzYWlkIHRoZSBnZW5lcmF0
aW9uIHBvcnRpb24gb2YgdGhlIGJ1c2luZXNzIGlzIHdlaWdoaW5nIGRvd24gdGhlIHJlc3Qgb2Yg
dGhlIGNvbXBhbnkuPC9wPjxwPk5PUEVDIGlzIGEgY29uc29ydGl1bSBvZiBtb3JlIHRoYW4gMjAw
IGdvdmVybm1lbnRzLCBpbmNsdWRpbmcgc29tZSBjb21tdW5pdGllcyBpbiBub3J0aGVybiBTdW1t
aXQgQ291bnR5LCBzdWNoIGFzIFR3aW5zYnVyZyBhbmQgTWFjZWRvbmlhLCBhbmQgUG9ydGFnZSBD
b3VudHkuPC9wPjxwPkJldHR5IExpbi1GaXNoZXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0z
NzI0IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpibGluZmlzaGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5i
bGluZmlzaGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlcjxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYmxpbmZpc2hlckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYj
NjQ7YmxpbmZpc2hlckFCSiZuYnNwOzwvYT4gb24gVHdpdHRlciBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v
d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9CZXR0eUxpbkZpc2hlckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5m
YWNlYm9vay5jb20vQmV0dHlMaW5GaXNoZXJBQko8L2E+IGFuZCBzZWUgYWxsIGhlciBzdG9yaWVz
IGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYmV0dHkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53
d3cub2hpby5jb20vYmV0dHk8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.