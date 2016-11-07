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NOPEC reaches deal for electricity with NextEra Energy following FirstEnergy Solutions cancellation

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: November 7, 2016 - 05:30 PM | Updated: November 8, 2016 - 05:22 PM
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