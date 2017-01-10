Northeast Ohio new vehicle sales fell in 2016

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TmV3IHZlaGljbGUgc2FsZXMgZGlwcGVkIGxhc3QgeWVhciBpbiBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBm
cm9tIDIwMTUgbGV2ZWxzIGFzIGhpZ2hlciBsaWdodCB0cnVjayBhbmQgU1VWIHNhbGVzIGZhaWxl
ZCB0byBvZmZzZXQgYSBkZWNsaW5lIGluIGNhciBzYWxlcy48L3A+PHA+QXMgcGFydCBvZiB0aGUg
cmVnaW9uYWwgdHJlbmQsIFN1bW1pdCBDb3VudHkgbmV3IHZlaGljbGUgc2FsZXMgYWxzbyBkcm9w
cGVkLCB3aGlsZSB1c2VkIHZlaGljbGUgc2FsZXMgd2VyZSB1cC48L3A+PHA+QW5kLCBvbmNlIGFn
YWluLCBGb3JkIGNhbWUgb3V0IG9uIHRvcCBhcyB0aGUgYmVzdC1zZWxsaW5nIGJyYW5kIGluIHRo
ZSBhcmVhLjwvcD48cD5EZWNlbWJlciBuZXcgdmVoaWNsZSBzYWxlcyBpbiBhIDIxLWNvdW50eSBy
ZWdpb24gb2Ygbm9ydGhlcm4gT2hpbyBjYW1lIGluIGF0IDE5LDk4NSwgZG93biAyLjQgcGVyY2Vu
dCBmcm9tIDIwLDQ2NSwgdGhlIEdyZWF0ZXIgQ2xldmVsYW5kIEF1dG9tb2JpbGUgRGVhbGVycyBB
c3NvY2lhdGlvbiByZXBvcnRlZC48L3A+PHA+VGhhdCBwdXQgdG90YWwgMjAxNiBuZXcgdmVoaWNs
ZSBzYWxlcyBmb3IgdGhlIHJlZ2lvbiBhdCAyNDUsNDc0LCBkb3duIDIuNSBwZXJjZW50IGZyb20g
MjUxLDY1MSBpbiAyMDE1LjwvcD48cD5UcnVjayBhbmQgU1VWIHNhbGVzIGdyZXcgYnkgbmVhcmx5
IDggcGVyY2VudCBsYXN0IHllYXIsIHdoaWxlIG5ldyBjYXIgc2FsZXMgZmVsbCA3LjggcGVyY2Vu
dCBmcm9tIDIwMTUgbGV2ZWxzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QWx0aG91Z2ggc2FsZXMgd2VyZSBvZmYg
bGVzcyB0aGFuIHRocmVlIHBlcmNlbnQgZnJvbSBsYXN0IHllYXIsIHdlIGFyZSBzdGlsbCBtb3Zp
bmcgYSBjb25zaWRlcmFibGUgYW1vdW50IG9mIG5ldyBhbmQgdXNlZCB2ZWhpY2xlcyBpbiBvdXIg
bWFya2V0LCBlc3BlY2lhbGx5IHdoZW4geW91IGNvbXBhcmUgdGhlIGZpZ3VyZXMgdG8gcHJlLXJl
Y2Vzc2lvbiBsZXZlbHMsJiM4MjIxOyBMb3VpcyBBLiBWaXRhbnRvbmlvLCBwcmVzaWRlbnQgb2Yg
dGhlIENsZXZlbGFuZCBhdXRvIGRlYWxlcnMgZ3JvdXAsIHNhaWQgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQuICYj
ODIyMDtJbiAyMDE3LCB3ZSBhbnRpY2lwYXRlIHNhbGVzIHRvIGJlIHJvYnVzdCwgZ2l2ZW4gdGhh
dCB3ZSBoYXZlIGhhZCBmaXZlIHBsdXMgeWVhcnMgb2YgZ3Jvd3RoLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW4g
U3VtbWl0IENvdW50eSwgRGVjZW1iZXIgbmV3IHZlaGljbGUgc2FsZXMgY2FtZSBpbiBhdCAxLDk5
MywgZG93biAzLjMgcGVyY2VudCBmcm9tIDIsMDYwIGEgeWVhciBhZ28sIGFjY29yZGluZyB0byB0
aGUgTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gQXV0b21vYmlsZSBEZWFsZXJzIEFzc29jaWF0aW9uLjwvcD48cD5G
b3IgdGhlIHllYXIsIFN1bW1pdCBDb3VudHkgbmV3IHZlaGljbGUgc2FsZXMgdG90YWxlZCAyNCw0
MTAsIGRvd24gNCBwZXJjZW50IGZyb20gMjUsNDE4IGEgeWVhciBhZ28uPC9wPjxwPk9uZSBicmln
aHQgc3BvdCBmb3IgdGhlIGNvdW50eTogVXNlZCB2ZWhpY2xlIHNhbGVzIHJvc2UgdG8gMzcsMTcx
IGxhc3QgeWVhciwgdXAgMTAxLCBvciAwLjMgcGVyY2VudCwgZnJvbSAzNywwNzAgaW4gMjAxNS48
L3A+PHA+Rm9yZCBzb2xkIDM4LDc0MyB2ZWhpY2xlcyBpbiAyMDE2LCBnaXZpbmcgaXQgdGhlIHRv
cCBzcG90IGZvciB0aGUgeWVhciAmIzgyMTI7IEZvcmQgaGlzdG9yaWNhbGx5IGhhcyBiZWVuIHRo
ZSBiZXN0LXNlbGxpbmcgTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gYnJhbmQuIENoZXZyb2xldCBjYW1lIGluIHNl
Y29uZCBwbGFjZSAzNiw5NDAgc2FsZXMuIEhvbmRhIHdhcyB0aGlyZCBhdCAyMSwwNDMgdmVoaWNs
ZXMsIGZvbGxvd2VkIGJ5IFRveW90YSB3aXRoIDIwLDcyNCB2ZWhpY2xlcy48L3A+PHA+SW4gU3Vt
bWl0IENvdW50eSwgRm9yZCBoYWQgdGhyZWUgb2YgdGhlIGJlc3Qtc2VsbGluZyBuZXcgdmVoaWNs
ZXMgZm9yIHRoZSB5ZWFyLiBUaGUgRXNjYXBlIFNVViBsZWQgYWxsIHNhbGVzIHdpdGggOTAwLCB1
cCA0NSBmcm9tIGEgeWVhciBhZ28sIGFjY29yZGluZyB0byBmaWd1cmVzIGZyb20gdGhlIE5vcnRo
ZWFzdCBPaGlvIGRlYWxlcnMgYXNzb2NpYXRpb24uIFRoZSBIb25kYSBDaXZpYyB3YXMgdGhlIHNl
Y29uZCBiZXN0LXNlbGxpbmcgdmVoaWNsZSBvZiAyMDE2IHdpdGggNzYzIHNhbGVzLCBmb2xsb3dl
ZCBieSB0aGUgRm9yZCBGLTE1MCBwaWNrdXAgYXQgNjk2LjwvcD48cD5Sb3VuZGluZyBvdXQgdGhl
IHRvcCAxMCB2ZWhpY2xlcyBpbiB0aGUgY291bnR5IHdlcmUgdGhlIEhvbmRhIENSLVYsIENoZXZy
b2xldCBTaWx2ZXJhZG8sIEhvbmRhIEFjY29yZCwgRm9yZCBGdXNpb24sIE5pc3NhbiBSb2d1ZSwg
VG95b3RhIENhbXJ5LCBhbmQgSmVlcCBDaGVyb2tlZS48L3A+PHA+VGhlIGZpdmUgYmVzdC1zZWxs
aW5nIHVzZWQgdmVoaWNsZXMgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eSBmb3IgMjAxNiB3ZXJlLCBpbiBvcmRl
ciwgdGhlIEZvcmQgRXNjYXBlLCBGb3JkIEYtMTUwLCBIeXVuZGFpIFNvbmF0YSwgSG9uZGEgQ2l2
aWMsIGFuZCBGb3JkIEZvY3VzLjwvcD48cD5KaW0gTWFja2lubm9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0
IDMzMC05OTYtMzU0NCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86am1hY2tpbm5vbkB0aGViZWFjb25qb3Vy
bmFsLmNvbSI+am1hY2tpbm5vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW08
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ppbU1hY2tpbm5vbkFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7SmltTWFja2lubm9uQUJKJm5ic3A7PC9hPiBvbiBUd2l0dGVyIG9yIDxh
IGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0ppbU1hY2tpbm5vbkFCSiIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vSmltTWFja2lubm9uQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.