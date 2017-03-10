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Norton company employee’s safety innovation takes top state award after using spare parts to prevent costly spills

By Katie Byard
Beacon Journal business writer

Published: March 10, 2017 - 08:13 PM
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ICP Adhesives & Sealants Process Impovement Engineer Paul Hunt shows off the filling nozzle he invented to prevent spills and accidents. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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