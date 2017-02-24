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Norton company employee up for state safety award after using spare parts to prevent costly spills

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: February 24, 2017 - 05:28 PM | Updated: February 26, 2017 - 06:39 PM
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ICP Adhesives & Sealants Process Improvement Engineer Paul Hunt shows off the filling nozzle he invented to prevent spills and accidents at the company in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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