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Now hiring at Amazon: Thousands of people in 1 day

By Joseph Pisani
Associated Press

Published: July 26, 2017 - 04:28 PM
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FILE - In this Monday, Nov. 30, 2015, file photo, Mark Oldenburg processes outgoing orders at Amazon.com's fulfillment center in DuPont, Wash. On Wednesday, July 26, 2017, Amazon said that its looking to fill more than 50,000 positions across its U.S. fulfillment network. Its planning to make thousands of job offers on the spot during its first Jobs Day on Aug. 2, where potential employees will have a chance to see what its like to work at Amazon by visiting one of 10 participating fulfillment centers. (AP Photo/Ted S. Warren, File)


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