Ohio college adds eSports to athletic programs

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U1lMVkFOSUE6IEEgcHJpdmF0ZSBsaWJlcmFsIGFydHMgdW5pdmVyc2l0eSBpbiBub3J0aHdl
c3QgT2hpbyBpcyBhZGRpbmcgY29tcGV0aXRpdmUgdmlkZW8gZ2FtaW5nIHRvIGl0cyBhdGhsZXRp
YyBwcm9ncmFtcywgam9pbmluZyBhbiBhc3NvY2lhdGlvbiBvZiBhYm91dCAzMCBvdGhlciBzY2hv
b2xzIGFjcm9zcyB0aGUgY291bnRyeSB0aGF0IG9mZmVyIHNvLWNhbGxlZCBlU3BvcnRzLjwvcD48
cD5Mb3VyZGVzIFVuaXZlcnNpdHkgUHJlc2lkZW50IE1hcnkgQW5uIEdhd2VsZWsgaGFzIGJlZW4g
YWR2b2NhdGluZyBmb3IgYW4gZVNwb3J0cyBwcm9ncmFtIGF0IHRoZSBTeWx2YW5pYSBzY2hvb2wg
c2luY2Ugc2hlIGFzc3VtZWQgb2ZmaWNlIGxhc3QgSnVseS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0luIG9yZGVy
IHRvIHBhcnRpY2lwYXRlIGluIGVTcG9ydHMgeW91IGhhdmUgdG8gaGF2ZSB0aGUgbWVudGFsIGFi
aWxpdHkgYW5kIGNyaXRpY2FsIHRoaW5raW5nIHNraWxscyB0byBkbyBnYW1lLXBsYXlpbmcgaW4g
Z2VuZXJhbCwgeW91IGhhdmUgdG8gaGF2ZSBkZXZlbG9wZWQgdGhlIGFiaWxpdHkgdG8gZnVuY3Rp
b24gb24gYSB0ZWFtLCBhbmQgeW91IGhhdmUgdG8gaGF2ZSBhIGNvbXBldGl0aXZlIG5hdHVyZSB0
aGF0IGRyaXZlcyB5b3UgdG93YXJkIHN1Y2Nlc3MsJiM4MjIxOyBHYXdlbGVrIHNhaWQuICYjODIy
MDtJdCBsaW5rcyB3ZWxsIHdpdGggYSBsaWJlcmFsIGFydHMgZWR1Y2F0aW9uLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+TG91cmRlcyBpcyBzZXQgdG8gYmVjb21lIHRoZSBmaXJzdCBtZW1iZXIgb2YgdGhlIFdvbHZl
cmluZS1Ib29zaWVyIEF0aGxldGljIENvbmZlcmVuY2UgdG8gb2ZmZXIgYW4gZVNwb3J0cyBzY2hv
bGFyc2hpcCBwcm9ncmFtLiBJdCB3aWxsIGNvbXBldGUgYWdhaW5zdCBmZWxsb3cgc2Nob29scyBp
biB0aGUgTmF0aW9uYWwgQXNzb2NpYXRpb24gb2YgQ29sbGVnaWF0ZSBlU3BvcnRzLCB3aGljaCBm
b3JtZWQganVzdCBsYXN0IHllYXIuPC9wPjxwPlRoZSB1bml2ZXJzaXR5IHBsYW5zIHRvIHJlY3J1
aXQgdXAgdG8gNjAgZVNwb3J0cyBhdGhsZXRlcyBvdmVyIHRoZSBuZXh0IGZldyB5ZWFycy4gQXMg
YSBDYXRob2xpYyBhbmQgRnJhbmNpc2NhbiBpbnN0aXR1dGlvbiwgTG91cmRlcyBoYXMgbWFkZSB0
aGUgY29uc2Npb3VzIGRlY2lzaW9uIHRvIHNoeSBhd2F5IGZyb20gZmlyc3QtcGVyc29uIHNob290
ZXIgZ2FtZXMuPC9wPjxwPkNvcnkgQ2FoaWxsLCBMb3VyZGVzJiM4MjE3OyBlU3BvcnRzIGRpcmVj
dG9yLCBzYXlzIHNjaG9sYXJzaGlwcyBmb3IgY29tcGV0aXRpdmUgdmlkZW8gZ2FtaW5nIGFyZSBi
YXNlZCBvbiBtZXJpdCBqdXN0IGxpa2UgYW55IG90aGVyIHRyYWRpdGlvbmFsIHNwb3J0LjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBub3QganVzdCBtb3ZpbmcgYSBtb3VzZS4gVGhlcmUmIzgyMTc7
cyBhIGxvdCBvZiBzdHJhdGVneSB0aGF0IGNvbWVzIGludG8gaXQuIEEgbG90IG9mIGNvbW11bmlj
YXRpb24sIGEgbG90IG9mIG1lbnRhbCBmb2N1cywgYW5kIGEgbG90IG9mIGhvdXJzIHNwZW50IG9u
IHRoZSBnYW1lLCYjODIyMTsgQ2FoaWxsIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGEgdHJ1ZSBz
cG9ydC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNhaGlsbCBwbGFucyBmb3IgTG91cmRlcyB0byBmaWVsZCB0aHJl
ZSB0ZWFtcyB0byBjb21wZXRlIGluIExlYWd1ZSBvZiBMZWdlbmRzLCBhIGZhbnRhc3kgbXVsdGlw
bGF5ZXIgYmF0dGxlIGFyZW5hIGdhbWUuIFRoZSB1bml2ZXJzaXR5IHdpbGwgbG9vayB0byBhZGQg
bW9yZSBnYW1lcyBhcyBpdHMgcm9zdGVyIG9mIHNjaG9sYXJzaGlwIGdhbWVycyBncm93cy48L3A+
PHA+Q29tcGV0aXRpdmUgZ2FtaW5nIGJlZ2FuIHRha2luZyBvZmYgYXQgdGhlIGNvbGxlZ2lhdGUg
bGV2ZWwgYWZ0ZXIgQ2hpY2FnbyYjODIxNztzIFJvYmVydCBNb3JyaXMgVW5pdmVyc2l0eSBiZWNh
bWUgdGhlIGZpcnN0IHRvIG9mZmVyIHNjaG9sYXJzaGlwcyBmb3IgZVNwb3J0cyBpbiAyMDE0PC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.