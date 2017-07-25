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Dairy industry

Ohio fair butter sculpture features athletes, chocolate milk

Associated Press

Published: July 25, 2017 - 06:26 PM
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This undated photo, shows the traditional butter cow and calf that are now accompanied by four young student-athletes and a larger-than-life bottle of the official beverage that fuels them, chocolate milk. (American Dairy Association Mideast via AP)


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