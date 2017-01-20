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Ohio jobless rate closes out year at 4.9 percent

Beacon Journal staff report

Published: January 20, 2017 - 06:24 PM

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