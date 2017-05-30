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Preservation

Old Akron buildings are new again thanks to historic preservation that earns recognition

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: May 30, 2017 - 09:12 PM | Updated: May 31, 2017 - 03:37 PM
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From left: Dan Sarvis leasing and management of Historic Arts District Management, Elizabeth Corbin Murphy of, Chambers, Murphy and Burge Historical Architecture, and Tony Troppe at the Cascade Lofts on Wednesday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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