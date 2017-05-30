All CATEGORIES
☰ Menu

Preservation

Old Akron buildings are new again thanks to historic preservation that earns recognition

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: May 30, 2017 - 09:12 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

From left: Dan Sarvis leasing and management of Historic Arts District Management, Elizabeth Corbin Murphy of, Chambers, Murphy and Burge Historical Architecture, and Tony Troppe at the Cascade Lofts on Wednesday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

akrondish31cut_sarah_01 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
Akron Dish: Solstice Festival at Sarah’s, lots of other wine events; Old European Days

Several thousand people are expected to descend on Sarah’s Vineyard in Cuyahoga Falls June 16-18 for the 15th annual Summer Solstice Festival, which has morphed from a wine-and-art thing to more of a music-and-wine event.

amazon31cut_02
It’s primetime at Amazon.com ... shares hit $1,000 - 9:58 PM
threemile31cut_02
Three Mile Island owner threatens to close ill-fated plant - 9:58 PM
Business news briefs - 9:58 PM
cascade31cut_01
Old Akron buildings are new again thanks to historic preservation that earns recognition - 9:48 PM
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next