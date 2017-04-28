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Old car, new tricks: Adding safety tech to an older car

By Dee-Ann Durbin
Associated Press

Published: April 28, 2017 - 07:32 PM
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This Oct. 14, 2015 photo shows a Mobileye camera system that can be installed in your car to monitor speed limits and warn drivers of potential collisions, mounted behind the rearview mirror during a demonstration of the system, in Ann Arbor, Mich. For a few hundred dollars, drivers can add new safety technology, like forward collision warning systems or backup cameras, to older cars. Cars are lasting longer than ever thanks to improving quality. The average U.S. vehicle is now 11.6 years old, according to the consulting firm IHS Markit. (AP Photo/Carlos Osorio)


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