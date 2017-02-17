On The Move — Week of Feb. 19

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PHN0cm9uZz5UaW1rZW5TdGVlbDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPktldmluIFJha2V0
aWNoIDwvc3Ryb25nPndhcyBuYW1lZCBleGVjdXRpdmUgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgb2Ygc3RyYXRl
Z3kgYW5kIGNvcnBvcmF0ZSBkZXZlbG9wbWVudC4gSGUgd2lsbCBsZWFkIHRoZSBmb3JtdWxhdGlv
biBhbmQgZXhlY3V0aW9uIG9mIHRoZSBjb21wYW55JiM4MjE3O3Mgc3RyYXRlZ2ljIHBsYW4gYW5k
IHRoZSBzdXBwb3J0aW5nIGNvcnBvcmF0ZSBkZXZlbG9wbWVudCBhY3Rpdml0aWVzLjwvcD48cD48
c3Ryb25nPkhlYXJ0PC9zdHJvbmc+IDxzdHJvbmc+dG88L3N0cm9uZz4gPHN0cm9uZz5IZWFydDwv
c3Ryb25nPiA8c3Ryb25nPkNvbW11bmljYXRpb25zPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+SmVy
ZW15IExpbGU8L3N0cm9uZz4gd2FzIG5hbWVkIGV4ZWN1dGl2ZSBkaXJlY3RvciBhbmQgd2lsbCBh
c3N1bWUgdGhlIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5IGZvciBydW5uaW5nIHRoZSBkYXktdG8tZGF5IG9wZXJh
dGlvbnMgYW5kIGFjaGlldmluZyBpdHMgc3RyYXRlZ2ljIGdvYWxzLiA8c3Ryb25nPkxhcnJ5IFZ1
aWxsZW1pbjwvc3Ryb25nPiBhc3N1bWVkIHRoZSByb2xlIG9mIGRpcmVjdG9yIG9mIGNvbW11bml0
eSBpbXBhY3QgYW5kIHdpbGwgd29yayBjbG9zZWx5IHdpdGggTGlsZSB0byBhZHZhbmNlIHRoZSBt
aXNzaW9uIG9mIHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24sIGluY2x1ZGluZyBmdW5kcmFpc2luZyBhbmQgcHJv
dmlkaW5nIHRyYWluaW5nIHByb2dyYW1zLiA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5LZW50PC9zdHJvbmc+IDxz
dHJvbmc+RWxhc3RvbWVyPC9zdHJvbmc+IDxzdHJvbmc+UHJvZHVjdHM8L3N0cm9uZz4gPHN0cm9u
Zz5JbmM8L3N0cm9uZz4uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U2FyYSBTb3V2YW5hcmF0aCA8L3N0cm9uZz53
YXMgbmFtZWQgY3VzdG9tZXIgc2VydmljZSBzcGVjaWFsaXN0LjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxw
PjxzdHJvbmc+Ui5FLiBXYXJuZXImIzgyMzI7JmFtcDsgQXNzb2NpYXRlcyBJbmM8L3N0cm9uZz4u
PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QmFybmV5IE9sc29uPC9zdHJvbmc+IGpvaW5lZCB0aGUgZmlybSBhcyBz
ZW5pb3IgcHJvY2VzcyBlbmdpbmVlci48L3A+PHA+JiM4MjMyOzwvcD48cD48c3Ryb25nPkEuIFNj
aHVsbWFuIEluYy48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5TdGFjZXkgTC4gTWFyc2ggPC9zdHJv
bmc+am9pbmVkIHRoZSBjb21wYW55IGFzIG9wZXJhdGlvbmFsIHNhbGVzIGRpcmVjdG9yLjwvcD48
cD48c3Ryb25nPkNvaGVuICZhbXA7IENvLjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5UaGUgZm9sbG93aW5nIHBy
b21vdGlvbnMgd2VyZSBhbm5vdW5jZWQ6IDxzdHJvbmc+QW5kcmV3IFdoaXRlaGFpcjwvc3Ryb25n
PiB0byBwYXJ0bmVyIGZvciBwcml2YXRlIGNvbXBhbnkgc2VydmljZXM7IDxzdHJvbmc+QWxleGFu
ZHJhIENvdHRhbTwvc3Ryb25nPiBhbmQgPHN0cm9uZz5Mb3JpIE5vdmFrPC9zdHJvbmc+IHRvIHBh
cnRuZXIgZm9yIGludmVzdG1lbnQgaW5kdXN0cnkgc2VydmljZXM7IDxzdHJvbmc+QnJhbmRvbiBD
b2F0ZXM8L3N0cm9uZz4sIDxzdHJvbmc+TWFyYyBNYXp6ZWxsYTwvc3Ryb25nPiwgPHN0cm9uZz5S
b2IgVmVuYWJsZXM8L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+UmVuZWUgV3JvYmVsPC9zdHJvbmc+IHRv
IGRpcmVjdG9ycyBvZiBwcml2YXRlIGNvbXBhbnkgc2VydmljZXM7IDxzdHJvbmc+U2VhbiBBYnJh
bXM8L3N0cm9uZz4sIDxzdHJvbmc+RG9ubmEgRGVpc3Q8L3N0cm9uZz4sIDxzdHJvbmc+Tmljb2xl
IFJvY29jaTwvc3Ryb25nPiwgPHN0cm9uZz5BZGFtIFNjaHVsdHo8L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJv
bmc+Sm9zaCBTd2FuZGVyPC9zdHJvbmc+IHRvIHNlbmlvciBtYW5hZ2VycyBvZiBwcml2YXRlIGNv
bXBhbnkgc2VydmljZXM7IDxzdHJvbmc+SmVmZiBIYW5lbGluZTwvc3Ryb25nPiwgPHN0cm9uZz5T
dGFjZXkgUm9kZ2Vyczwvc3Ryb25nPiBhbmQgPHN0cm9uZz5MaW5kc2F5IFNlbGljazwvc3Ryb25n
PiB0byBzZW5pb3IgbWFuYWdlcnMgb2YgaW52ZXN0bWVudCBpbmR1c3RyeSBzZXJ2aWNlczsgYW5k
IDxzdHJvbmc+U2VhbiBEZXR3aWxlcjwvc3Ryb25nPiB0byBzZW5pb3IgbWFuYWdlciBvZiBhZHZp
c29yeSBzZXJ2aWNlcy4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.