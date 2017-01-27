On The Move — Week of Jan. 29

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PHN0cm9uZz5XaXRzY2hleSBXaXRzY2hleSYjODIzMjsmYW1wOyBGaXJlc3RpbmU8L3N0cm9u
Zz4gQ28uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RGFuaWVsIEthbmRyYXkgSnIuIDwvc3Ryb25nPmpvaW5lZCB0
aGUgZmlybSBhcyBhbiBhc3NvY2lhdGUgYXR0b3JuZXkgYW5kIHdpbGwgcHJhY3RpY2UgaW4gaXRz
IGJ1c2luZXNzIGxhdywgcmVhbCBlc3RhdGUsIHByb2JhdGUgYW5kIGVzdGF0ZSBwbGFubmluZyBz
ZWN0aW9ucy48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5XYWx0aGFsbCBDUEFzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJv
bmc+SnVkeSBNZWhhbGljIDwvc3Ryb25nPmpvaW5lZCB0aGUgZmlybSYjODIxNztzIENsZXZlbGFu
ZCBvZmZpY2UgYXMgYW4gYXNzb2NpYXRlLiA8c3Ryb25nPkR1c3RpbiBDYW50ZXJidXJ5PC9zdHJv
bmc+IGpvaW5lZCB0aGUgV29vc3RlciBvZmZpY2UgYXMgYW4gYXNzb2NpYXRlLiA8L3A+PHA+PHN0
cm9uZz5EYXkgS2V0dGVyZXI8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5QYXVsIEIuIEhlcnZleSA8
L3N0cm9uZz5qb2luZWQgdGhlIGZpcm0gYXMgYSBtZW1iZXIsIHByYWN0aWNpbmcgaW4gdGhlIGFy
ZWFzIG9mIGRvbWVzdGljIHJlbGF0aW9ucyBhbmQgZmFtaWx5IGxhdy4gPHN0cm9uZz5aYWNoYXJ5
IEIuIFdoaXRlPC9zdHJvbmc+IGpvaW5lZCB0aGUgZmlybSBhcyBhbiBhc3NvY2lhdGUuIDxzdHJv
bmc+SmVmZnJleSBBLiBIYWxsPC9zdHJvbmc+IGpvaW5lZCB0aGUgZmlybSBhcyBhbiBhc3NvY2lh
dGUsIHByYWN0aWNpbmcgaW4gdGhlIGFyZWFzIG9mIGVzdGF0ZSBwbGFubmluZyBhbmQgcHJvYmF0
ZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.