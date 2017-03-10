All CATEGORIES
☰ Menu

On the Move — week of March 12

Published: March 10, 2017 - 06:03 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Terry Cummins was hired as executive vice president of sales at OEConnection, which is the leading parts e-commerce technology provider for OEM distribution networks, serving over 60,000 dealership and repair customers. Based in Richfield, OEConnection has been recognized as one of northeast Ohio's fastest growing companies.


MORE IN BUSINESS

juice11cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Akron juice maker Country Pure moving corporate staff downtown

A Downtown Akron office building is getting an infusion of new energy from a fruit juice company.

hatch11cut_03
Hatchbacks make a comeback as antidote to crossover craze
econ11cut_2
Fed rate hike is likely after a robust February jobs report
planthero11cut
Norton company employee’s safety innovation takes top state award after using spare parts to prevent costly spills
Business news briefs — March 11
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next