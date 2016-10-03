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Outdoor giant Bass Pro to acquire rival Cabela’s for $4.5 billion

Associated Press

Published: October 3, 2016 - 09:57 AM | Updated: October 3, 2016 - 11:18 AM

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