Outdoor giant Bass Pro to acquire rival Cabela’s for $4.5 billion

PHA+T01BSEEsIE5FQi46IE91dGRvb3IgZ2VhciBnaWFudHMgQmFzcyBQcm8gYW5kIENhYmVsYSYj
ODIxNztzIHdpbGwgY29tYmluZSBpbiBhICQ0LjUgYmlsbGlvbiBkZWFsIGFubm91bmNlZCBNb25k
YXkuPC9wPjxwPkJvdGggY2hhaW5zJiM4MjE3OyBzdG9yZXMgaGF2ZSBiZWNvbWUgcmV0YWlsIGRl
c3RpbmF0aW9ucyBmb3Igb3V0ZG9vcnMgZW50aHVzaWFzdHM7IHVudGlsIHJlY2VudGx5LCB0aGVp
ciBuZWFyZXN0IGxvY2F0aW9ucyB0byBBa3JvbiB3ZXJlIGF0IGxlYXN0IGEgdHdvLWhvdXIgZHJp
dmUgYXdheS4gSW4gQXVndXN0LCBDYWJlbGEmIzgyMTc7cyBvcGVuZWQgYSBzdG9yZSBpbiBBdm9u
LCB3ZXN0IG9mIENsZXZlbGFuZC4gQSBCYXNzIFBybyBzdG9yZSBpcyBwbGFubmVkIGZvciBCb3N0
b24gSGVpZ2h0cy48L3A+PHA+QmFzcyBQcm8gaXMgcGF5aW5nIENhYmVsYSYjODIxNztzIHNoYXJl
aG9sZGVycyAkNjUuNTAgY2FzaCBwZXIgc2hhcmUuIFRoZSBkZWFsIGNyZWF0ZXMgdW5jZXJ0YWlu
dHkgYWJvdXQgam9icyBpbiBDYWJlbGEmIzgyMTc7cyBob21lIHN0YXRlIG9mIE5lYnJhc2thLiBU
aGUgY29tYmluZWQgY29tcGFuaWVzIHBsYW4gdG8ga2VlcCBzb21lIG9wZXJhdGlvbnMgaW4gU2lk
bmV5IGFuZCBMaW5jb2xuLCBOZWIuLCBidXQgaXQmIzgyMTc7cyBub3QgaW1tZWRpYXRlbHkgY2xl
YXIgaG93IG1hbnkgam9icyBtaWdodCBiZSBsb3N0LjwvcD48cD5DYWJlbGEmIzgyMTc7cyBlbXBs
b3lzIGFib3V0IDIsMDAwIHBlb3BsZSBpbiBTaWRuZXksIHdoaWNoIGhhcyBhYm91dCA3LDAwMCBy
ZXNpZGVudHMuIFN0YXRlIFNlbi4gS2VuIFNjaGlseiwgd2hvIHJlcHJlc2VudHMgdGhlIGFyZWEs
IHNhaWQgdGhlIG5ld3MgaXMgY29uY2VybmluZyBiZWNhdXNlIG9mIHRoZSBkdXBsaWNhdGlvbiBi
ZXR3ZWVuIHRoZSB0d28gY29tcGFuaWVzJiM4MjE3OyBoZWFkcXVhcnRlcnMgdGhhdCB3aWxsIGJl
IGVsaW1pbmF0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNztsbCBqdXN0IGhhdmUgdG8gd2FpdCBh
bmQgc2VlIHdoYXQgQmFzcyBQcm8gZG9lcy4gSSYjODIxNzttIHN1cmUgbW9zdCBmb2xrcyBpbiBT
aWRuZXkgYXJlIHByZXR0eSBuZXJ2b3VzIHRoaXMgbW9ybmluZywmIzgyMjE7IFNjaGlseiBzYWlk
LjwvcD48cD5BY3RpdmlzdCBpbnZlc3RtZW50IGZpcm0gRWxsaW90dCBNYW5hZ2VtZW50IGJlZ2Fu
IHB1c2hpbmcgZm9yIHNpZ25pZmljYW50IGNoYW5nZXMgYXQgQ2FiZWxhJiM4MjE3O3MgbGFzdCBm
YWxsLiBFbGxpb3R0IG93bnMgNy40IHBlcmNlbnQgb2YgQ2FiZWxhJiM4MjE3O3Mgc2hhcmVzIGFu
ZCBob2xkcyBvcHRpb25zIHRvIGJ1eSBhbm90aGVyIDMuOCBwZXJjZW50LjwvcD48cD5CYXNzIFBy
byBmb3VuZGVyIGFuZCBDRU8gSm9obm55IE1vcnJpcyBzYWlkIGhlIGhvcGVzIHRvIGNvbnRpbnVl
IGdyb3dpbmcgdGhlIENhYmVsYSYjODIxNztzIGJyYW5kIGFsb25nc2lkZSBoaXMgcHJpdmF0ZWx5
LWhlbGQgU3ByaW5nZmllbGQsIE1vLi1iYXNlZCBjaGFpbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBzdG9y
eSBvZiBlYWNoIG9mIHRoZXNlIGNvbXBhbmllcyBjb3VsZCBvbmx5IGhhdmUgaGFwcGVuZWQgaW4g
QW1lcmljYSwgbWFkZSBwb3NzaWJsZSBieSBvdXIgdW5pcXVlbHkgQW1lcmljYW4gZnJlZSBlbnRl
cnByaXNlIHN5c3RlbSwmIzgyMjE7IE1vcnJpcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgaGF2ZSBlbm9ybW91
cyBhZG1pcmF0aW9uIGZvciBDYWJlbGEmIzgyMTc7cywgaXRzIGZvdW5kZXJzIGFuZCBvdXRmaXR0
ZXJzLCBhbmQgaXRzIGxveWFsIGJhc2Ugb2YgY3VzdG9tZXJzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q2FwaXRh
bCBPbmUgd2lsbCB0YWtlIG92ZXIgcnVubmluZyBDYWJlbGEmIzgyMTc7cyBjcmVkaXQgY2FyZCB1
bml0IGFzIHBhcnQgb2YgdGhlIGRlYWwsIHdoaWNoIGlzIGJhY2tlZCBieSAkMS44IGJpbGxpb24g
aW4gZmluYW5jaW5nIGZyb20gR29sZG1hbiBTYWNocyBhbmQgYW5vdGhlciAkNjAwIG1pbGxpb24g
ZnJvbSBwcml2YXRlIGVxdWl0eSBmdW5kIFBhbXBsb25hIENhcGl0YWwuPC9wPjxwPkNhYmVsYSYj
ODIxNztzIHdhcyBmb3VuZGVkIGluIDE5NjEgd2hlbiBEaWNrIENhYmVsYSBzdGFydGVkIHNlbGxp
bmcgZmlzaGluZyBmbGllcyB0aHJvdWdoIHRoZSBtYWlsIGZyb20gaGlzIGtpdGNoZW4gdGFibGUg
d2l0aCBoaXMgd2lmZSwgTWFyeSwgYW5kIGJyb3RoZXIsIEppbS48L3A+PHA+QmFzcyBQcm8gZ290
IGl0cyBzdGFydCBpbiAxOTcxIHdoZW4gTW9ycmlzIGJlZ2FuIHNlbGxpbmcgaGlnaC1xdWFsaXR5
IGZpc2hpbmcgdGFja2xlIGluIGhpcyBkYWQmIzgyMTc7cyBsaXF1b3Igc3RvcmUgaW4gU3ByaW5n
ZmllbGQuPC9wPjxwPk1vcnJpcyBkZXZlbG9wZWQgYSBmb2xsb3dpbmcgaW4gdGhlIE96YXJrcyBy
ZWdpb24gJiM4MjEyOyBpdHMgbGFrZXMgYW5kIHJpY2ggc3RyZWFtcyBhIGhhdmVuIGZvciBhbmds
ZXJzICYjODIxMjsgY3JlYXRlZCB0aGUgQmFzcyBQcm8gU2hvcCBDYXRhbG9nIGluIDE5NzQgYW5k
IG9wZW5lZCB0aGUgZmlyc3Qgb2YgaGlzIG5vdyA5OSBzdG9yZXMgaW4gU3ByaW5nZmllbGQgc2V2
ZW4geWVhcnMgbGF0ZXIuPC9wPjxwPk1vcnJpcyBhbHNvIGludHJvZHVjZWQgdGhlIEJhc3MgVHJh
Y2tlciBmaXNoaW5nIGJvYXQgaW4gMTk3OCB0aGF0IHdhcyBkZXNpZ25lZCBzcGVjaWZpY2FsbHkg
Zm9yIGZpc2hlcm1lbi4gVGhhdCBsZWQgdG8gdGhlIGNyZWF0aW9uIG9mIHRoZSBXaGl0ZSBSaXZl
ciBNYXJpbmUgR3JvdXAuPC9wPjxwPkNhYmVsYSYjODIxNztzIHNoYXJlcyBjbGltYmVkICQ4LjAx
LCBvciAxNC42IHBlcmNlbnQsIHRvICQ2Mi45NCBpbiBtb3JuaW5nIHRyYWRpbmcgTW9uZGF5Ljwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.