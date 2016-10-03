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Outdoor giant Bass Pro to acquire rival Cabela’s for $4.5 billion

Associated Press

Published: October 3, 2016 - 09:57 AM | Updated: October 3, 2016 - 09:47 PM
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In this April 15, 2015 photo, a large crowd of people line up as they wait for the grand opening of Bass Pro Shops Outpost store in Atlantic City, N.J. Outdoor gear giants Bass Pro and Cabela's will combine in a $4.5 billion deal announced Monday. (AP Photo/Mel Evans)


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