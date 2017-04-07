Pace of U.S. hiring tumbles, yet jobless rate hits 10-year low

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFUuUy4gam9icyByZXBvcnQgZm9yIE1hcmNoIGRlbGl2ZXJlZCBh
IG1peGVkIG1lc3NhZ2UgRnJpZGF5IGFzIGhpcmluZyBmZWxsIHRvIGl0cyB3ZWFrZXN0IHBhY2Ug
aW4gbmVhcmx5IGEgeWVhci4gWWV0IGF0IHRoZSBzYW1lIHRpbWUsIHRoZSB1bmVtcGxveW1lbnQg
cmF0ZSByZWFjaGVkIHRoZSBsb3dlc3QgbGV2ZWwgaW4gbmVhcmx5IGEgZGVjYWRlLjwvcD48cD5F
bXBsb3llcnMgYWRkZWQganVzdCA5OCwwMDAgam9icywgdGhlIExhYm9yIERlcGFydG1lbnQgc2Fp
ZC4gVGhhdCB3YXMgYmFyZWx5IGhhbGYgdGhlIHByZXZpb3VzIG1vbnRoJiM4MjE3O3MgZ2FpbiBh
bmQgYSBwb3RlbnRpYWwgc2lnbiBvZiB3ZWFrZW5pbmcgZ3Jvd3RoLiBZZXQgZWNvbm9taXN0cyBs
YXJnZWx5IGRvd25wbGF5ZWQgdGhlIGRyb3AsIGF0dHJpYnV0aW5nIG11Y2ggb2YgaXQgdG8gYSBz
bm93c3Rvcm0gdGhhdCBoaXQgdGhlIE1pZHdlc3QgYW5kIE5vcnRoZWFzdCBqdXN0IGFzIHRoZSBn
b3Zlcm5tZW50IHdhcyBjb21waWxpbmcgaXRzIGhpcmluZyBkYXRhLjwvcD48cD5UaGUgc3RlYWR5
IGpvYiBtYXJrZXQgaGFzIGJlZW4gYSBwaWxsYXIgb2YgYSByZXNpbGllbnQgVS5TLiBlY29ub215
LCBhbmQgbW9zdCBhbmFseXN0cyBleHBlY3QgaGlyaW5nIHRvIHJldHVybiB0byBhIHBhY2UgY2xv
c2VyIHRvIDE3OCwwMDAsIHRoZSBhdmVyYWdlIG1vbnRobHkgam9iIGdhaW4gZm9yIHRoZSBwYXN0
IHRocmVlIG1vbnRocyBhbmQgY2xvc2UgdG8gdGhlIG1vbnRobHkgYXZlcmFnZSBmb3IgMjAxNi48
L3A+PHA+TW9zdCBlY29ub21pc3RzIGhhZCBwcmVkaWN0ZWQgYSBkcm9wLW9mZiBpbiBoaXJpbmcg
aW4gTWFyY2ggYWZ0ZXIgcm9idXN0IGdhaW5zIGluIGJvdGggSmFudWFyeSBhbmQgRmVicnVhcnks
IGJ1dCB0aGUgZHJvcCB3YXMgd29yc2UgdGhhbiBwcm9qZWN0ZWQuIE1hbnkgc2FpZCB0aGV5IHJl
Z2FyZGVkIHRoZSB0ZXBpZCBmaWd1cmUgYXMgbGlrZWx5IGp1c3QgYSBibGlwLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SXQmIzgyMTc7cyB2ZXJ5IHByZW1hdHVyZSB0byBjb25jbHVkZSB0aGF0IHRoZXJlJiM4MjE3
O3MgYmVlbiBhbiBpbnRlcnJ1cHRpb24gb2Ygd2hhdCBoYXMgYmVlbiBmYW50YXN0aWMgbW9tZW50
dW0gaW4gdGhlIGxhYm9yIG1hcmtldCwmIzgyMjE7IHNhaWQgQ2FybCBUYW5uZW5iYXVtLCBjaGll
ZiBlY29ub21pc3QgYXQgTm9ydGhlcm4gVHJ1c3QuPC9wPjxwPlRoZSB1bmVtcGxveW1lbnQgcmF0
ZSBkZWNsaW5lZCBsYXN0IG1vbnRoIHRvIDQuNSBwZXJjZW50LCB0aGUgbG93ZXN0IHJhdGUgc2lu
Y2UgTWF5IDIwMDcsIGZyb20gNC43IHBlcmNlbnQgaW4gRmVicnVhcnkuIFRoZSByYXRlIGZlbGwg
YmVjYXVzZSBuZWFybHkgYSBoYWxmLW1pbGxpb24gbW9yZSBBbWVyaWNhbnMgcmVwb3J0ZWQgZmlu
ZGluZyBqb2JzLCB0aGUgZ292ZXJubWVudCBzYWlkLjwvcD48cD5UaGF0IHJlc3VsdCBhcHBlYXJl
ZCB0byBiZSBhdCBvZGRzIHdpdGggdGhlIHJlcG9ydGVkIGdhaW4gb2YgYSBtZXJlIDk4LDAwMCBq
b2JzLiBUaGUgZGlmZmVyZW5jZSByZWZsZWN0cyBhIGxpdHRsZS1rbm93biBhc3BlY3Qgb2YgdGhl
IG1vbnRobHkgam9icyByZXBvcnRzOiBUaGUgY291bnQgb2Ygam9icyBhbmQgdGhlIG51bWJlciBv
ZiBwZW9wbGUgd2hvIHJlcG9ydGVkIGJlaW5nIGhpcmVkIGFyZSBjb21waWxlZCBieSB0d28gc2Vw
YXJhdGUgc3VydmV5cy4gT25lIHN1cnZleXMgYnVzaW5lc3NlcywgdGhlIG90aGVyIGhvdXNlaG9s
ZHMuPC9wPjxwPlRoZSBzdXJ2ZXkgdGhhdCBjb3VudHMgcGVvcGxlIHdpdGggam9icyBvZmZlcmVk
IG90aGVyIGVuY291cmFnaW5nIG5ld3M6IFRoZSBudW1iZXIgb2YgcGFydC10aW1lIHdvcmtlcnMg
d2hvIHdvdWxkIHByZWZlciBmdWxsLXRpbWUgd29yayBmZWxsLiBTbyBkaWQgdGhvc2Ugd2hvIGhh
ZCBzdG9wcGVkIGxvb2tpbmcgZm9yIHdvcmsgaW4gdGhlIHBhc3QgeWVhci48L3A+PHA+QXMgYSBy
ZXN1bHQsIGFuIGFsdGVybmF0aXZlIGdhdWdlIG9mIHVuZW1wbG95bWVudCwgd2hpY2ggaW5jbHVk
ZXMgYm90aCB0aG9zZSBncm91cHMsIGRyb3BwZWQgdG8gOC45IHBlcmNlbnQsIHRoZSBsb3dlc3Qg
bGV2ZWwgaW4gbW9yZSB0aGFuIG5pbmUgeWVhcnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaXRoaW4gdGhlIGRp
c2FwcG9pbnRpbmcgOTgsMDAwIG5ldCBuZXcgam9icyBhZGRlZCwgdGhlcmUgc2VlbXMgdG8gYmUg
YSBsb3QgbW9yZSBnb2luZyBvbiBiZW5lYXRoIHRoZSBzdXJmYWNlIGFuZCB3aGF0IGlzIGdvaW5n
IGJlbmVhdGggdGhlIHN1cmZhY2UgaXMgbW9zdGx5IGdvb2QsJiM4MjIxOyBzYWlkIE1hcmsgVml0
bmVyLCBhbiBlY29ub21pc3QgYXQgV2VsbHMgRmFyZ28uPC9wPjxwPlRoZSBnb3Zlcm5tZW50IGFs
c28gcmV2aXNlZCBkb3duIHRoZSBqb2IgZ3Jvd3RoIGZvciBKYW51YXJ5IGFuZCBGZWJydWFyeSBi
eSBhIGNvbWJpbmVkIDM4LDAwMC4gQW5kIGl0IHJlcG9ydGVkIHRoYXQgYXZlcmFnZSBob3VybHkg
ZWFybmluZ3Mgcm9zZSAwLjIgcGVyY2VudCBpbiBNYXJjaCBmcm9tIEZlYnJ1YXJ5IGFuZCBoYXZl
IGluY3JlYXNlZCAyLjcgcGVyY2VudCBvdmVyIHRoZSBwYXN0IDEyIG1vbnRocy48L3A+PHA+Q29u
c3RydWN0aW9uIGNvbXBhbmllcyBhZGRlZCBqdXN0IDYsMDAwIGpvYnMgaW4gTWFyY2gsIHRoZSBm
ZXdlc3QgaW4gc2V2ZW4gbW9udGhzLiBSZXRhaWxlcnMsIHN1ZmZlcmluZyBmcm9tIHRoZSBzaGlm
dCB0byBvbmxpbmUgc2hvcHBpbmcsIHNsYXNoZWQgMzAsMDAwIGpvYnMuIEVkdWNhdGlvbiBhbmQg
aGVhbHRoIGNhcmUgc2VydmljZXMgYWRkZWQgdGhlIGZld2VzdCBqb2JzIGZvciB0aGF0IGNhdGVn
b3J5IGluIDE1IG1vbnRocy48L3A+PHA+VGhlIHJlcG9ydCBzaG93ZWQgdGhhdCBsYXJnZSBudW1i
ZXJzIG9mIHRlZW5hZ2Vycywgd29tZW4gYW5kIExhdGlub3MgZm91bmQgam9icyBsYXN0IG1vbnRo
LiBUaGUgdW5lbXBsb3ltZW50IHJhdGUgZm9yIHRlZW5zIGRyb3BwZWQgdG8gMTMuNyBwZXJjZW50
IGZyb20gMTUgcGVyY2VudC4gVGhhdCBpcyB0aGUgbG93ZXN0IHRlZW5hZ2UgdW5lbXBsb3ltZW50
IHJhdGUgc2luY2UgMjAwMS48L3A+PHA+VGhlIGVjb25vbXkgYXBwZWFycyB0byBoYXZlIHNsb3dl
ZCBpbiB0aGUgZmlyc3QgdGhyZWUgbW9udGhzIG9mIHRoZSB5ZWFyLCB0aG91Z2ggbW9zdCBlY29u
b21pc3RzIGV4cGVjdCBhIHJlYm91bmQgaW4gdGhlIGN1cnJlbnQgQXByaWwtSnVuZSBxdWFydGVy
LjwvcD48cD5Db25zdW1lciBhbmQgYnVzaW5lc3Mgc2VudGltZW50IGhhcyBzb2FyZWQgc2luY2Ug
dGhlIE5vdmVtYmVyIHByZXNpZGVudGlhbCBlbGVjdGlvbiwgYnV0IHRoZSBpbmNyZWFzZWQgb3B0
aW1pc20gaGFzIHlldCB0byB0cmFuc2xhdGUgaW50byBmYXN0ZXIgZ3Jvd3RoIG9yIGhpcmluZy4g
Q29uc3VtZXJzIGFjdHVhbGx5IHNsb3dlZCB0aGVpciBzcGVuZGluZyBpbiBKYW51YXJ5IGFuZCBG
ZWJydWFyeSwgd2hlbiBhZGp1c3RlZCBmb3IgaW5mbGF0aW9uLiBBbnkgc3VjaCBwdWxsYmFjayB0
ZW5kcyB0byBleGVydCBhIGRyYWcgYmVjYXVzZSBjb25zdW1lcnMgYWNjb3VudCBmb3IgYWJvdXQg
NzAgcGVyY2VudCBvZiB0aGUgZWNvbm9teS48L3A+PHA+QnVzaW5lc3NlcyBoYXZlIGJlZW4gb3Jk
ZXJpbmcgbW9yZSBoaWdoLWNvc3QgbWFudWZhY3R1cmVkIGdvb2Qgc2luY2UgZmFsbCwgYSByZWZs
ZWN0aW9uIG9mIHN0ZXBwZWQtdXAgaW52ZXN0bWVudC4gQnV0IHRob3NlIG9yZGVycyBzbGlwcGVk
IGluIEZlYnJ1YXJ5IGFuZCByZW1haW4gYmVsb3cgbGV2ZWxzIG9mIGEgeWVhciBhZ28uPC9wPjxw
PlN0aWxsLCBzb21lIGFyZWFzIG9mIHRoZSBlY29ub215IGFyZSBodW1taW5nOiBEZXZlbG9wZXJz
IGFyZSBidWlsZGluZyBtb3JlIGhvbWVzLCB3aXRoIGNvbnN0cnVjdGlvbiBzdGFydHMgdXAgNy41
IHBlcmNlbnQgaW4gSmFudWFyeSBhbmQgRmVicnVhcnkgY29tcGFyZWQgd2l0aCBhIHllYXIgZWFy
bGllci4gQW5kIGhvbWUgc2FsZXMgcmVhY2hlZCB0aGVpciBoaWdoZXN0IGxldmVsIGluIGEgZGVj
YWRlIGluIEphbnVhcnkgYmVmb3JlIHNsaXBwaW5nIGEgYml0IGluIEZlYnJ1YXJ5LjwvcD48cD5X
aGF0JiM4MjE3O3MgbW9yZSwgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIGluIHllYXJzLCBvdmVyc2VhcyBn
cm93dGggc3RhbmRzIHRvIGJvb3N0IHRoZSBVLlMuIGVjb25vbXkuIEdlcm1hbnkmIzgyMTc7cyBm
YWN0b3JpZXMgZW5qb3llZCBhIHN1cmdlIGluIG9yZGVycyBpbiBGZWJydWFyeS4gVGhlIHJlc3Qg
b2YgRXVyb3BlLCBhcyB3ZWxsIGFzIEphcGFuLCBpcyByZXBvcnRpbmcgZmFzdGVyIGdyb3d0aCwg
YW5kIENoaW5hIGlzIHN0YWJpbGl6aW5nIGFmdGVyIGZlYXJzIGFib3V0IGl0cyBvdXRzaXplIGRl
YnRzIHJvaWxlZCBtYXJrZXRzIGxhc3QgeWVhci48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+
VGhpcyBzdG9yeSBoYXMgYmVlbiBjb3JyZWN0ZWQgdG8gc2F5IHRoYXQgdGhlIHVuZW1wbG95bWVu
dCByYXRlIGZlbGwgdG8gYSAxMC15ZWFyIGxvdyByYXRoZXIgdGhhbiBhIHNldmVuLXllYXIgbG93
LjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+QVAgRWNvbm9taWNzIFdyaXRlciBK
b3NoIEJvYWsgY29udHJpYnV0ZWQgdG8gdGhpcyByZXBvcnQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.