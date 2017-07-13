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Drug crisis

Panel calls on FDA to review safety of opioid painkillers

By Carla K. Johnson
Associated Press

Published: July 13, 2017 - 08:54 PM
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This Feb. 19, 2013 file photo shows hydrocodone-acetaminophen pills, also known as Vicodin, arranged for a photo at a pharmacy in Montpelier, Vt. On Thursday the National Academies of Sciences, Engineering and Medicine released a report saying the U.S. Food and Drug Administration should review the safety and effectiveness of all opioid painkillers. (AP Photo/Toby Talbot)


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