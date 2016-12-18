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Parts of Rolling Acres Mall recycled and finding new life

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal staff writer

Published: December 18, 2016 - 12:45 AM | Updated: December 18, 2016 - 12:45 AM
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Crews work to demolish Rolling Acres Mall fountain area on Wednesday in Akron. Demolition of the mall is taking longer than anticipated. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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