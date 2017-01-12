Pay gap between college grads and everyone else at a record

PHA+V0FTSElOR1RPTjogQW1lcmljYW5zIHdpdGggbm8gbW9yZSB0aGFuIGEgaGlnaCBzY2hvb2wg
ZGlwbG9tYSBoYXZlIGZhbGxlbiBzbyBmYXIgYmVoaW5kIGNvbGxlZ2UgZ3JhZHVhdGVzIGluIHRo
ZWlyIGVjb25vbWljIGxpdmVzIHRoYXQgdGhlIGVhcm5pbmdzIGdhcCBiZXR3ZWVuIGNvbGxlZ2Ug
Z3JhZHMgYW5kIGV2ZXJ5b25lIGVsc2UgaGFzIHJlYWNoZWQgaXRzIHdpZGVzdCBwb2ludCBvbiBy
ZWNvcmQuPC9wPjxwPkNvbGxlZ2UgZ3JhZHVhdGVzLCBvbiBhdmVyYWdlLCBlYXJuZWQgNTYgcGVy
Y2VudCBtb3JlIHRoYW4gaGlnaCBzY2hvb2wgZ3JhZHMgaW4gMjAxNSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGRh
dGEgY29tcGlsZWQgYnkgdGhlIEVjb25vbWljIFBvbGljeSBJbnN0aXR1dGUuIFRoYXQgd2FzIHVw
IGZyb20gNTEgcGVyY2VudCBpbiAxOTk5IGFuZCBpcyB0aGUgbGFyZ2VzdCBzdWNoIGdhcCBpbiBF
UEkmIzgyMTc7cyBmaWd1cmVzIGRhdGluZyB0byAxOTczLjwvcD48cD5TaW5jZSB0aGUgR3JlYXQg
UmVjZXNzaW9uIGVuZGVkIGluIDIwMDksIGNvbGxlZ2UtZWR1Y2F0ZWQgd29ya2VycyBoYXZlIGNh
cHR1cmVkIG1vc3Qgb2YgdGhlIG5ldyBqb2JzIGFuZCBlbmpveWVkIHBheSBnYWlucy4gTm9uLWNv
bGxlZ2UgZ3JhZHMsIGJ5IGNvbnRyYXN0LCBoYXZlIGZhY2VkIGR3aW5kbGluZyBqb2Igb3Bwb3J0
dW5pdGllcyBhbmQgYW4gb3ZlcmFsbCAzIHBlcmNlbnQgZGVjbGluZSBpbiBpbmNvbWUsIEVQSSYj
ODIxNztzIGRhdGEgc2hvd3MuPC9wPjxwPkNvbGxlZ2UgZ3JhZHMgaGF2ZSBsb25nIGVuam95ZWQg
ZWNvbm9taWMgYWR2YW50YWdlcyBvdmVyIEFtZXJpY2FucyB3aXRoIGxlc3MgZWR1Y2F0aW9uLiBC
dXQgYXMgdGhlIGRpc3Bhcml0eSB3aWRlbnMsIGl0IGlzIGRvaW5nIHNvIGluIHdheXMgdGhhdCBn
byBiZXlvbmQgaW5jb21lLCBmcm9tIGhvbWVvd25lcnNoaXAgdG8gbWFycmlhZ2UgdG8gcmV0aXJl
bWVudC48L3A+PHA+WWV0IGZldyBleHBlcnRzIHRoaW5rIHRoZSBzb2x1dGlvbiBpcyBzaW1wbHkg
dG8gc2VuZCBtb3JlIHN0dWRlbnRzIHRvIGZvdXIteWVhciBjb2xsZWdlcy4gTWFueSB5b3VuZyBw
ZW9wbGUgZWl0aGVyIGRvbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gc3BlbmQgbW9yZSB5ZWFycyBpbiBzY2hv
b2wgb3IgYXJlbiYjODIxNzt0IHByZXBhcmVkIHRvIGRvIHNvLiBBbHJlYWR5LCBmb3VyIGluIGV2
ZXJ5IDEwIGNvbGxlZ2Ugc3R1ZGVudHMgZHJvcCBvdXQgYmVmb3JlIGdyYWR1YXRpbmcgJiM4MjEy
OyBvZnRlbiB3aXRoIGRlYnRzIHRoZXkgd2lsbCBzdHJ1Z2dsZSB0byByZXBheSB3aXRob3V0IGEg
ZGVncmVlLjwvcD48cD5BcmVhcyBvZiBkaWZmZXJlbmNlPC9wPjxwPkhlbHBpbmcgbGlmdCBoaWdo
IHNjaG9vbCBncmFkdWF0ZXMmIzgyMTc7IHNraWxsIGxldmVscyBpcyBjcml0aWNhbCwgZ2l2ZW4g
dGhlIHdheXMgdGhleSBsYWcgYmVoaW5kIHRoZWlyIGNvbGxlZ2UtZWR1Y2F0ZWQgcGVlcnM6PC9w
PjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhleSYjODIxNztyZSBsZXNzIGxpa2VseSB0byBoYXZlIGEgam9i
LiBKdXN0IHR3by10aGlyZHMgb2YgaGlnaCBzY2hvb2wtb25seSBncmFkcyBhZ2VzIDI1IHRocm91
Z2ggNjQgd2VyZSBlbXBsb3llZCBpbiAyMDE1LCBkb3duIHNoYXJwbHkgZnJvbSA3MyBwZXJjZW50
IGluIDIwMDcuIEZvciBjb2xsZWdlIGdyYWR1YXRlcyBpbiB0aGUgc2FtZSBhZ2UgZ3JvdXAsIGVt
cGxveW1lbnQgZGlwcGVkIG9ubHkgc2xpZ2h0bHkgZnJvbSA4NCBwZXJjZW50IHRvIDgzIHBlcmNl
bnQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhleSBhcmUgbGVzcyBsaWtlbHkgdG8gYmUgbWFycmll
ZC4gSW4gMjAwOCwgbWFycmlhZ2UgcmF0ZXMgZm9yIGNvbGxlZ2UtZWR1Y2F0ZWQgMzAteWVhciBv
bGRzIHN1cnBhc3NlZCB0aG9zZSBvZiBoaWdoLXNjaG9vbC1vbmx5IGdyYWRzIGZvciB0aGUgZmly
c3QgdGltZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtIaWdoIHNjaG9vbC1vbmx5IGdyYWRzIGFyZSBs
ZXNzIGxpa2VseSB0byBvd24gaG9tZXMuIFNpeHR5LWZvdXIgcGVyY2VudCBhcmUgY3VycmVudCBo
b21lb3duZXJzLCBkb3duIGZyb20gNzAgcGVyY2VudCBpbiAyMDAwLiBCeSBjb250cmFzdCwgdGhy
ZWUtcXVhcnRlcnMgb2YgYmFjaGVsb3ImIzgyMTc7cyBkZWdyZWUgaG9sZGVycyBhcmUgaG9tZW93
bmVycywgZG93biBzbGlnaHRseSBmcm9tIDc3IHBlcmNlbnQgaW4gMjAwMCwgYWNjb3JkaW5nIHRv
IHJlYWwgZXN0YXRlIGRhdGEgZmlybSBaaWxsb3cuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Q29sbGVn
ZSBncmFkcyBhcmUgbW9yZSBsaWtlbHkgdGhhbiBoaWdoIHNjaG9vbC1vbmx5IGdyYWR1YXRlcyB0
byBjb250cmlidXRlIHRvIGEgNDAxKGspLXN0eWxlIHJldGlyZW1lbnQgcGxhbiwgYWNjb3JkaW5n
IHRvIHJlc2VhcmNoIGJ5IENocmlzdG9waGVyIFRhbWJvcmluaSBvZiB0aGUgU29jaWFsIFNlY3Vy
aXR5IEFkbWluaXN0cmF0aW9uIGFuZCBDaGFuZ2h3YW4gS2ltLCBhIHNvY2lvbG9neSBwcm9mZXNz
b3IgYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgS2Fuc2FzLiBDb2xsZWdlIGdyYWRzIGNvbnRyaWJ1dGVk
IDI2IHBlcmNlbnQgbW9yZSBldmVuIHdoZW4gbWVtYmVycyBvZiBib3RoIGdyb3VwcyBoYWQgc2lt
aWxhciBpbmNvbWVzIGFuZCBhY2Nlc3MgdG8gc3VjaCBwbGFucywgdGhlaXIgcmVzZWFyY2ggZm91
bmQuPC9wPjxwPk5vdCB3aXRob3V0IHByb2dyZXNzPC9wPjxwPlN0aWxsLCBzb21lIGhpZ2ggc2No
b29sLW9ubHkgZ3JhZHVhdGVzIGFyZSBtYWtpbmcgcHJvZ3Jlc3MuIEFzaWEgSG93YXJkLCAyNiwg
b2YgSmFja3NvbnZpbGxlLCBGbGEuLCB3YXMgc3R1Y2sgaW4gbW9zdGx5IHJldGFpbCBhbmQgZmFz
dC1mb29kIGpvYnMgYWZ0ZXIgZ3JhZHVhdGluZyBoaWdoIHNjaG9vbCwgdW5hYmxlIHRvIGdldCBh
IGpvYiBpbiBiYW5raW5nLCBhIHByb2Zlc3Npb24gc2hlIHByaXplZCBmb3IgaXRzIHN0ZWFkeSBo
b3Vycy4gQSBmcmllbmQgdG9sZCBoZXIgYWJvdXQgYSBub25wcm9maXQgY2FsbGVkIFllYXIgVXAs
IHdoaWNoIHRlYWNoZXMgc3VjaCBjYXJlZXIgc2tpbGxzIGFzIHJlc3VtZSB3cml0aW5nLCBpbnRl
cnZpZXcgdGVjaG5pcXVlcyBhbmQgdGltZSBtYW5hZ2VtZW50LjwvcD48cD5ZZWFyIFVwIHBhcnRp
Y2lwYW50cyBhbHNvIHR5cGljYWxseSByZWNlaXZlIGludGVybnNoaXBzLCB3aGljaCBIb3dhcmQg
c3BlbnQgYXQgRXZlcmJhbmsuIEVhcmx5IGxhc3QgeWVhciwgc2hlIGJlZ2FuIGEgam9iIGluIG1v
cnRnYWdlIGxlbmRpbmcgYXQgUE5DIEZpbmFuY2lhbCB0aGF0IHBheXMgbmVhcmx5IHR3aWNlIHdo
YXQgc2hlIGVhcm5lZCBpbiBwcmV2aW91cyBqb2JzLjwvcD48cD5TaGUgc2F3IG1hbnkgcGVvcGxl
IGxvc2UgaG9tZXMgZHVyaW5nIHRoZSBmaW5hbmNpYWwgY3Jpc2lzLiBOb3csIHNoZSBoZWxwcyBw
ZW9wbGUgYnV5IHRoZW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBnaXZlcyBtZSBhIGNoYW5jZSB0byBzZWUg
d2hhdCB0aGF0IHNpZGUgb2YgbGlmZSBpcyBsaWtlLCYjODIyMTsgSG93YXJkIHNhaWQuIEFuZCB1
bmxpa2UgaW4gaGVyIHByZXZpb3VzIGpvYnMsICYjODIyMDtJIGNhbiBzZWUgYSBsb3Qgb2Ygcm9v
bSB0byBncm93LiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.