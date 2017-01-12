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Pay gap between college grads and everyone else at a record

By Christopher S. Rugaber
Associated Press

Published: January 12, 2017 - 07:40 PM
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In this Oct. 20, 2016, photo, Asia Howard poses for a photo at St. Johns River Park at sunrise, in Jacksonville, Fla. Howard was stuck in mostly retail and fast-food jobs after graduating high school, unable to get a job in banking, a profession she prized for its steady hours. After further developing her career and computer skills, she landed a job in mortgage lending that paid nearly double what she earned in previous jobs. Howard is now studying for an associate's degree in business administration at Florida State College at Jacksonville. (AP Photo/Gary McCullough)


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