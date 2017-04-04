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Payless ShoeSource closing 400 stores nationwide, reportedly including South Arlington Street store in Akron

From staff and wire reports

Published: April 4, 2017 - 06:23 PM
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This Aug. 23, 2006 photo shows a Payless store front is seen in Philadelphia. Shoe chain Payless ShoeSource has filed for Chapter 11 bankruptcy protection, becoming the latest retailer to succumb to increasing competition from online rivals like Amazon. The retailer said Tuesday, that it will be immediately closing nearly 400 stores as part of the reorganization. (AP Photo/Matt Rourke)


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