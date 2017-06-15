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Phone app helps doctors talk with patients about prescribing (or not prescribing) opioids

By Carla K. Johnson
Associated Press

Published: June 15, 2017 - 11:21 AM

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