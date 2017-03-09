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Pokemon Go or no? Game remains profitable despite waning interest

By Marina Villeneuve
Associated Press

Published: March 9, 2017 - 08:06 PM
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In this July 20, 2016 photo "Pokemon Go" players begin a group walk along the Embarcadero in San Francisco. Die-hard players and one industry observer say the mass hysteria of the augmented reality smartphone game Pokemon Go is likely over. Its a sigh of relief for some businesses who last summer complained of disrespectful crowds and trespassers and a wistful notion for players who bonded with strangers over the game on city streets and public squares. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)


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