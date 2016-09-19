Polymer conference begins this week at Akron Hilton

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIEFrcm9uIFNlY3Rpb24gb2YgdGhlIFNvY2lldHkgb2YgUGxhc3RpY3MgRW5naW5lZXJz
IGFuZCBpdHMgdGhlcm1vcGxhc3RpYyBlbGFzdG9tZXIsIG9yIFRQRSwgc3BlY2lhbCBpbnRlcmVz
dCBncm91cCwgaG9zdHMgYSBjb25mZXJlbmNlIHN0YXJ0aW5nIFR1ZXNkYXkgb24gdGhlcm1vcGxh
c3RpYyBlbGFzdG9tZXJzIGF0IHRoZSBBa3JvbiBIaWx0b24gaG90ZWwgaW4gRmFpcmxhd24uPC9w
PjxwPlRoZSBjb25mZXJlbmNlLCAmIzgyMjA7U3RyZXRjaGluZyB0aGUgUGVyZm9ybWFuY2Ugd2l0
aCBUUEVzLCYjODIyMTsgcnVucyB0aHJvdWdoIFRodXJzZGF5IGFuZCBmZWF0dXJlcyBwcmVzZW50
YXRpb25zIG9uIGJpby1yZW5ld2FibGUgbWF0ZXJpYWxzLCAzLUQgcHJpbnRpbmcsIHdlYXJhYmxl
IHRlY2hub2xvZ3ksIGFuZCBtYXRlcmlhbHMsIG1vZGlmaWNhdGlvbnMgYW5kIGRldmVsb3BtZW50
LiA8L3A+PHA+VHVlc2RheSYjODIxNztzIG9wZW5pbmcgcHJvZ3JhbSBpcyBhIFRQRSAmIzgyMjA7
cHJpbWVyJiM4MjIxOyBmcm9tIDEgdG8gNCBwLm0uIHdpdGggdGhlIGZ1bGwgY29uZmVyZW5jZSB0
YWtpbmcgcGxhY2UgV2VkbmVzZGF5IGFuZCBUaHVyc2RheS48L3A+PHA+VGhlIGNvbmZlcmVuY2Ug
c2Vzc2lvbnMgd2lsbCBoaWdobGlnaHQgdGhlIGxhdGVzdCB0ZWNobm9sb2d5IGFuZCBhdHRyaWJ1
dGVzIHRoYXQgdGhlcm1vcGxhc3RpYyBlbGFzdG9tZXJzLCBjb3VwbGVkIHdpdGggbmFub3RlY2hu
b2xvZ3ksIGhhdmUgdG8gb2ZmZXIgdGhlIG1hcmtldC4gPC9wPjxwPlRoZSBjb25mZXJlbmNlIHdp
bGwgZmVhdHVyZSB0d28ga2V5bm90ZSBhZGRyZXNzZXM6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2Vk
bmVzZGF5IGF0IDEyOjMwIHAubS4sIERlYm9yYWggRG91Z2xhcyBvZiBUaGUgRG91Z2xhcyBHcm91
cCwgd2lsbCB0YWxrIG9uIG1lcmdlcnMgYW5kIGFjcXVpc2l0aW9ucyBpbiB0aGUgdGhlcm1vcGxh
c3RpYyBlbGFzdG9tZXJzIGluZHVzdHJ5LiBTaGUgd2lsbCBzaGFyZSBpbmZvcm1hdGlvbiBhYm91
dCB3aGF0IG1ha2VzIGNvbXBhbmllcyBkZXNpcmFibGUgaW4gdG9kYXkmIzgyMTc7cyBtYXJrZXRw
bGFjZSwgYW5kIHdoYXQgdGhlIHNlbGxpbmcgcHJvY2VzcyBpcyBsaWtlbHkgdG8gYnJpbmcuIFRo
ZSB0YWxrIGlzIGdlYXJlZCBmb3IgYnVzaW5lc3Mgb3duZXJzIGFuZCBleGVjdXRpdmVzLjwvcD48
cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RodXJzZGF5IGF0IDEyOjMwIHAubS4sIE1hdHRoZXcgRmllbGRlciBv
ZiByZTozRCBJbmMuIHdpbGwgdGFsayBhYm91dCB0aGUgMy1EIG1hbnVmYWN0dXJpbmcgcHJvY2Vz
cyBpbmNsdWRpbmcgaGlzIGZpcm0mIzgyMTc7cyBoYXJkd2FyZSwgc29mdHdhcmUsIGFuZCBtYXRl
cmlhbCBzY2llbmNlLiByZTozRCBJbmMuIGdvdCBpdHMgc3RhcnQgdGhyb3VnaCB0aGUgY3Jvd2Rm
dW5kaW5nIHNpdGUgS2lja3N0YXJ0ZXIuPC9wPjxwPkZvciBwcm9ncmFtIGluZm9ybWF0aW9uLCBn
byB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LjRzcGUub3JnL3RwZTIwMTYiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij53d3cuNHNwZS5vcmcvdHBlMjAxNjwvYT4uIEFrcm9uLWFyZWEgY29tcGFuaWVzIGludm9sdmVk
IGluIG1ha2luZyBhbmQgdXNpbmcgdGhlcm1vcGxhc3RpYyBlbGFzdG9tZXJzIGluY2x1ZGUgQS4g
U2NodWxtYW4gSW5jLiwgQW1lcmljaGVtLCBhbmQgUG9seU9uZS4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.