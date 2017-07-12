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Air travel

Proposed face scans for international fliers worries privacy advocates

By Frank Bajak and David Koenig
Associated Press

Published: July 12, 2017 - 06:57 PM
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A U.S. Customs and Border Protection facial recognition device is ready to scan another passenger at a United Airlines gate, Wednesday at George Bush Intercontinental Airport, in Houston. The Trump administration intends to require that American citizens boarding international flights submit to face scans, something Congress has not explicitly approved and privacy advocates consider an ill-advised step toward a surveillance state. (AP Photo/David J. Phillip)


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