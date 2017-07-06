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Cable TV

QVC, Home Shopping Network to merge in $2 billion deal

By Emily Babay and Joseph N. DiStefano
Philadelphia Inquirer

Published: July 6, 2017 - 06:28 PM
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Video-shopping network QVC and the Home Shopping Network will merge in an effort to better compete against Amazon and Walmart, as more consumers stop watching cable TV and do their shopping online. (QVC)


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