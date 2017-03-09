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RadioShack closing its last Akron store as company files for second bankruptcy in two years

From staff and wire reports

Published: March 9, 2017 - 12:57 PM | Updated: March 10, 2017 - 01:53 PM
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This Feb. 3, 2015 file photo shows a RadioShack store in Dallas. Troubled electronics retailer RadioShack has filed for bankruptcy for the second time in just over two years. The Fort Worth, Texas-based retailer filed its petition in bankruptcy court in Delaware on Wednesday. (AP Photo/Tony Gutierrez)


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