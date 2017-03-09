All CATEGORIES
☰ Menu

RadioShack closing its last Akron store as company files for second bankruptcy in two years

From staff and wire reports

Published: March 9, 2017 - 12:57 PM | Updated: March 10, 2017 - 01:53 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This Feb. 3, 2015 file photo shows a RadioShack store in Dallas. Troubled electronics retailer RadioShack has filed for bankruptcy for the second time in just over two years. The Fort Worth, Texas-based retailer filed its petition in bankruptcy court in Delaware on Wednesday. (AP Photo/Tony Gutierrez)


MORE IN BUSINESS

summa12cut_1 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Akron City Hospital ER nurses say physician staffing change has put patients at risk; Summa, doctors deny allegation - 11:03 PM

Nine registered nurses who work at Summa Akron City Hospital’s emergency room said they believe some of the physicians who took over the ER Jan. 1 put patients’ lives in danger.

tara12cut_1
Akron City Councilwoman wants to see Summa get past crisis, put aside egos - 10:36 PM
Betty Lin-Fisher on special assignment
Issues raised by Summa ER nurses - 11:02 PM
About the story ... - 10:36 PM
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next