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Economy

Recession, smession? Signs point toward continued, but slowing, economic growth in Ohio as White House changes hands

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: January 14, 2017 - 10:13 PM
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Courtney Wagner, president at Wagner Machine, poses for a portrait on Friday at work in Norton. Last month Gov. Kasich warned that Ohio's economy might go into recession. Others are not so sure, including optimistic small business owners like Wagner. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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