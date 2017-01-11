Restaurant menu prices to stay high in 2017, but discounts will abound

PHA+U29ycnksIGRpbmVyczogQWx0aG91Z2ggcmVzdGF1cmFudHMgZ290IHB1c2hiYWNrIGZvciBy
YWlzaW5nIG1lbnUgcHJpY2VzIGluIDIwMTYsIHRoZXkgYXJlbiYjODIxNzt0IGV4cGVjdGVkIHRv
IGNhdmUgaW4gYW5kIGxvd2VyIHRoZW0gdGhpcyB5ZWFyLjwvcD48cD5CdXQgdGhlcmUmIzgyMTc7
cyBhIHNpbHZlciBsaW5pbmcuIFByb21vdGlvbnMgYW5kIGRlYWxzIG9uIG1lYWxzIG1heSBiZSBt
b3JlIHdpZGVzcHJlYWQsIHdoaWNoIG1lYW5zIGVhZ2xlLWV5ZWQgZGluZXJzIHN0aWxsIGNhbiBn
cmFiIGEgYmFyZ2FpbiBpZiB0aGV5IGNhbiBmaW5kIGl0LjwvcD48cD5UaGUgcmVzdGF1cmFudCBp
bmR1c3RyeSBsYXJnZWx5IGhlbGQgcHJpY2VzIHN0ZWFkeSBhZnRlciB0aGUgcmVjZXNzaW9uLCBp
biBhIGRlc2lyZSB0byBwcm9wIHVwIHNhbGVzIHdoaWxlIGN1c3RvbWVycyByZW1haW5lZCBza2l0
dGlzaC4gTGFzdCB5ZWFyLCBtYW55IHJhaXNlZCBwcmljZXMgYXMgdGhleSBleHBlY3RlZCBhbiBp
bXByb3ZpbmcgZWNvbm9teSB3b3VsZCBnaXZlIGNvbnN1bWVycyBtb3JlIGRpc3Bvc2FibGUgaW5j
b21lIHRvIGVhdCBvdXQuIEJ1dCBBbWVyaWNhbnMgd2VyZW4mIzgyMTc7dCBmZWVsaW5nIGFzIGNv
bmZpZGVudCBhcyByZXN0YXVyYW50cyB3ZXJlIGhvcGluZy48L3A+PHA+Q29uc3VtZXJzIGFyZSBi
b2dnZWQgZG93biBieSByaXNpbmcgY29zdHMgZm9yIGhlYWx0aCBjYXJlLCBzdHVkZW50IGRlYnQg
YW5kIG90aGVyIGNvc3RzLCBhbmQgdGhleSBhbHNvIGhhdmUgY2hlYXBlciBhbHRlcm5hdGl2ZXMg
bGlrZSBncm9jZXJ5LXByZXBhcmVkIG1lYWxzIGFuZCBhdC1ob21lIGtpdHMuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtZb3UgZG9uJiM4MjE3O3QgaGF2ZSB0byBnbyB0byBhIHJlc3RhdXJhbnQgdG8gZ2V0IGEgcHJl
cGFyZWQgbWVhbCwmIzgyMjE7IHNhaWQgQm9ubmllIFJpZ2dzLCBhbiBhbmFseXN0IHdpdGggdGhl
IHJlc2VhcmNoIGFuZCBjb25zdWx0aW5nIGZpcm0gTlBELiAmIzgyMjA7WW91IGNhbiBvcmRlciBk
ZWxpdmVyeSwgdXNlIGEgbWVhbCBraXQsIGdldCBhIHJvdGlzc2VyaWUgY2hpY2tlbiBhdCB0aGUg
Z3JvY2VyeSBzdG9yZS4gLi4uIFdlIGhhdmUgc28gbWFueSBvcHRpb25zIGF2YWlsYWJsZSB0byB1
cyBub3cuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaG9zZSBhbHRlcm5hdGl2ZXMgYXJlIGdyb3dpbmcgaW4gbnVt
YmVyIGFuZCBwb3B1bGFyaXR5LCBpbiBwYXJ0IGJlY2F1c2UgcmVzdGF1cmFudCByaXZhbHMgJiM4
MjEyOyBsaWtlIGdyb2Nlcnkgc3RvcmVzICYjODIxMjsgYXJlIHBhc3NpbmcgY2hlYXBlciBmb29k
IHByaWNlcyBvbiB0byB0aGVpciBjdXN0b21lcnMuIFJlc3RhdXJhbnRzLCBvbiB0aGUgb3RoZXIg
aGFuZCwgbGFyZ2VseSBhcmUgZGlnZ2luZyBpbiB0aGVpciBoZWVscy4gVGhpcyBoYXMgY3JlYXRl
ZCB0aGUgd2lkZXN0IHByaWNlIGdhcCBiZXR3ZWVuIGZvb2QgZWF0ZW4gYXQgaG9tZSB2ZXJzdXMg
Zm9vZCBlYXRlbiBhd2F5IGZyb20gaG9tZSBpbiBkZWNhZGVzLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gZ292ZXJu
bWVudCBkYXRhLjwvcD48cD4mIzgyMjA7UGVvcGxlIGhhdmUgc3RpY2tlciBzaG9jaywmIzgyMjE7
IFJpZ2dzIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIG5vdCB0aGF0IHRoZXkgZG9uJiM4MjE3O3Qg
d2FudCB0byBnbyB0byByZXN0YXVyYW50cyAmIzgyMTI7IGl0JiM4MjE3O3MgdGhhdCB0aGV5IGNh
biYjODIxNzt0IGFmZm9yZCB0byBnbyB0byByZXN0YXVyYW50cyB0aGF0IG9mdGVuLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+U29tZSByZXN0YXVyYW50IGNvbXBhbmllcyBzYWlkIGluIHRoZWlyIHF1YXJ0ZXJseSBj
b25mZXJlbmNlIGNhbGxzIHRoaXMgZmFsbCB0aGF0IHRoZXkgd2VyZSB0YWtpbmcgYSAmIzgyMjA7
d2FpdC1hbmQtc2VlJiM4MjIxOyBhcHByb2FjaCB0byBtZW51IHByaWNpbmcgaW4gMjAxNy4gQW1v
bmcgdGhlIHJlc3RhdXJhbnRzIHRoYXQgb2ZmZXJlZCBhIHNwZWNpZmljIHBsYW4gdG8gcmFpc2Ug
bWVudSBwcmljZXMgd2FzIEJyaW5rZXIgSW50ZXJuYXRpb25hbCwgd2hpY2ggb3BlcmF0ZXMgQ2hp
bGkmIzgyMTc7cyBhbmQgTWFnZ2lhbm8mIzgyMTc7cy4gVGhlIGNvbXBhbnkgc2FpZCBpdCBwbGFu
cyB0byBjb250aW51ZSB3aXRoIHByaWNlIGluY3JlYXNlcyBiZXR3ZWVuIDEuNSBhbmQgMiBwZXJj
ZW50LCBvZmZzZXQgYnkgc29tZSBkaXNjb3VudHMgb24gZm9vZCBhbmQgYWxjb2hvbC4gQnVmZmFs
byBXaWxkIFdpbmdzIHNhaWQgaXQgcGxhbnMgJiM4MjIwO21pbmltYWwmIzgyMjE7IHByaWNlIGlu
Y3JlYXNlcyBpbiAyMDE3IGFmdGVyIHJhaXNpbmcgcHJpY2VzIGFib3V0IDMuNCBwZXJjZW50IGF0
IGNvbXBhbnktb3duZWQgcmVzdGF1cmFudHMgb3ZlciB0aGUgcGFzdCAxMiBtb250aHMuPC9wPjxw
PkZhc3QtZm9vZCBjaGFpbnMsIHdoaWNoIGhhdmUgbW9yZSBwcmljZS1zZW5zaXRpdmUgY3VzdG9t
ZXJzLCBhcmUgYWRqdXN0aW5nIHRoZWlyIHByb2R1Y3Qgb2ZmZXJpbmdzIHRvIGluY3JlYXNlIGN1
c3RvbWVyIHNwZW5kaW5nIHdpdGhvdXQgcmFpc2luZyBwcmljZXMuIE1jRG9uYWxkJiM4MjE3O3Ms
IGZvciBleGFtcGxlLCBoYXMgYWRkZWQgbW9yZSBleHBlbnNpdmUgJiM4MjIwO3NpZ25hdHVyZSBj
cmFmdGVkJiM4MjIxOyBzYW5kd2ljaGVzLiBJdCYjODIxNztzIGFsc28gcHVzaGluZyBpdHMgTWNQ
aWNrIDIgbWVudSwgd2hpY2ggYWxsb3dzIE1jRG9uYWxkJiM4MjE3O3MgdG8gb2ZmZXIgYSBkZWFs
IHRvIGN1c3RvbWVycyBidXQgYWxzbyByZXF1aXJlcyBjdXN0b21lcnMgdG8gcHVyY2hhc2UgdHdv
IGl0ZW1zLiBUaGUgYnVyZ2VyIGNoYWluJiM4MjE3O3Mgb2xkIERvbGxhciBNZW51IG9ubHkgcmVx
dWlyZWQgdGhlIHB1cmNoYXNlIG9mIG9uZSBpdGVtLjwvcD48cD5SZXN0YXVyYW50IHZpc2l0cyBz
dGFsbGVkIGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmIG9mIDIwMTYsIGFuZCBkZWNsaW5lZCBpbiB0aGUgdGhp
cmQgcXVhcnRlciwgYWNjb3JkaW5nIHRvIE5QRC4gVmlzaXRzIHRvIGZhc3QtZm9vZCBjaGFpbnMs
IHdoaWNoIG1ha2UgdXAgYSBtYWpvcml0eSBvZiBvdmVyYWxsIHJlc3RhdXJhbnQgdmlzaXRzIGlu
IHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBmZWxsIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBpbiBmaXZlIHllYXJz
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIHJlc3RhdXJhbnQgaW5kdXN0cnkgd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBs
aW1wIGFsb25nIGFzIG1lYWxzIG91dCBnZXQgbW9yZSBleHBlbnNpdmUgYW5kIHRoZSBhbHRlcm5h
dGl2ZXMgY29udGludWUgdG8gZ3JvdywmIzgyMjE7IFJpZ2dzIHNhaWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.