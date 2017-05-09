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Retail funk: Stores face biggest challenges since recession

By Anne D’Innocenzio
Associated Press

Published: May 9, 2017 - 11:40 AM | Updated: May 9, 2017 - 01:37 PM
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An empty entrance to a Sears retail store in north Dallas. Retailers first-quarter earnings reports are expected to show challenges that stores face as they struggle with shoppers accelerating shift online and increasing competition. It's happening at a time when stores are shedding jobs at the fastest pace since 2009 and closures are expected to surpass the number during the Great Recession. (AP Photo/LM Otero)


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