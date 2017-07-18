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Back to school

Retailers, brands see green for back-to-school shopping

By Anne D’Innocenzio
Associated Press

Published: July 18, 2017 - 06:48 PM
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Cat & Jack tops for girls made with Repreve polyester fabric created from recycled plastic bottles, on display at a Target store, in New York. For this year's back-to-school shopping season, green is the new black. Increasingly, parents and their kids are looking for second-hand clothing or fashions made from reused material. (AP Photo/Mark Lennihan)


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