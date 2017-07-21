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Review: Amazon meal kits offer easy dinners — for a price

By Martha Bellisle
Associated Press

Published: July 21, 2017 - 12:34 PM
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This Wednesday, July 19, 2017, photo shows the ingredients in a togarashi-spiced salmon dish that is one of the choices available as part of Amazon's new ready-to-cook meal packages. The meal kits come with everything you need to prepare dinner for two. (AP Photo/Martha Bellisle)


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