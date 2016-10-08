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Rolling Acres’ demolition looms; share your memories

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: October 8, 2016 - 09:29 PM | Updated: October 10, 2016 - 04:45 PM
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In this 2002 file photo, the two-level, 1.3 million-square-foot Rolling Acres Mall built in 1975. The mall was considered cutting-edge when it opened. (Akron Beacon Journal file photo)

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