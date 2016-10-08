All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Rolling Acres’ demolition looms; share your memories

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: October 8, 2016 - 09:29 PM | Updated: October 10, 2016 - 04:45 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this 2002 file photo, the two-level, 1.3 million-square-foot Rolling Acres Mall built in 1975. The mall was considered cutting-edge when it opened. (Akron Beacon Journal file photo)

RELATED STORIES

MORE IN BUSINESS

South_Korea_Samsung_Battery_Fires5cccd~5 Ahn Young-joon - AP
Worried about your Samsung Note 7? Here are your options

NEW YORK: Worries about the safety of Samsung’s replacement Galaxy Note 7 smartphones have consumers fretting about what to do. And they’re getting little guidance from the company.

taj11cut_02
Donald Trump: ‘No reason’ for Taj Mahal casino shutdown
facebook11cut_01
Facebook launches ‘Workplace,’ a business version of itself
South_Korea_Samsung_Battery_Fires97772~6
Samsung changes Note 7 output schedule after fire reports
locpro24cut
Amid breach talk, some Yahoo users finding it hard to exit
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next