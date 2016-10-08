All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Rolling Acres’ demolition looms; share your memories

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: October 8, 2016 - 09:29 PM | Updated: October 10, 2016 - 04:45 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this 2002 file photo, the two-level, 1.3 million-square-foot Rolling Acres Mall built in 1975. The mall was considered cutting-edge when it opened. (Akron Beacon Journal file photo)

RELATED STORIES

MORE IN BUSINESS

Appeals court: Consumer watchdog structure unconstitutional - 8:09 PM

WASHINGTON: The U.S. consumer watchdog agency, enmeshed in partisan politics since its creation after the financial crisis, now has had its structure ruled unconstitutional because it gives too much power to a single agency director.

sugary12cut
WHO urges countries to raise taxes on sugary drinks - 8:09 PM
samsung12cut
Samsung stops making Galaxy Note 7s as fresh problems emerge - 8:09 PM
buffett12cut_01
Cash is piling up faster than Warren Buffett can invest it - 8:09 PM
Business newsbriefs — Oct. 12 - 8:09 PM
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

Prev Next