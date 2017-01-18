RPM International starts 2017 by buying three companies

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UlBNIEludGVybmF0aW9uYWwgSW5jLiBjb250aW51ZXMgb24gYSBidXlpbmcgc3RyZWFrIGlu
IHRoZSBuZXcgeWVhci48L3A+PHA+VGhlIE1lZGluYSBob2xkaW5nIGNvbXBhbnkgdGhpcyB3ZWVr
IHNhaWQgaXRzIGxhdGVzdCBwdXJjaGFzZSBpcyBQcmltZSBSZXNpbnMsIGEgY29tcGFueSBDb255
ZXJzLCBHYS4sIHRoYXQgbWFrZXMgc3BlY2lhbHR5IGNoZW1pY2FscyBhbmQgZXF1aXBtZW50IGZv
ciBpbmZyYXN0cnVjdHVyZSBjb25zdHJ1Y3Rpb24gYW5kIHJlcGFpci4gSXQgaGFzIGFubnVhbCBz
YWxlcyBvZiBhYm91dCAkNyBtaWxsaW9uLjwvcD48cD5FYXJsaWVyIHRoaXMgbW9udGgsIFJQTSBJ
bnRlcm5hdGlvbmFsIHNhaWQgaXQgcHVyY2hhc2VkIHR3byBvdGhlciBjb21wYW5pZXMsIG9uZSB0
aGF0IG1ha2VzIGNvbW1lcmNpYWwgZmxvb3IgY2xlYW5pbmcgZXF1aXBtZW50IGFuZCBjaGVtaWNh
bHMgYW5kIHRoZSBvdGhlciBzcGVjaWFsdHkgY2hlbWljYWwgcmF3IG1hdGVyaWFscy48L3A+PHA+
VGVybXMgb2YgdGhlIHRyYW5zYWN0aW9ucyB3ZXJlIG5vdCBkaXNjbG9zZWQuIFJQTSBzdWJzaWRp
YXJpZXMgbWFrZSBjb2F0aW5ncywgYWRoZXNpdmVzLCBzZWFsYW50cywgYnVpbGRpbmcgbWF0ZXJp
YWxzIGFuZCBtb3JlLjwvcD48cD5QcmltZSBSZXNpbnMgcHJvZHVjdHMgaW5jbHVkZSBwb2x5dXJl
dGhhbmUgYW5kIGVwb3h5IGdyb3V0cywgZm9hbXMsIGFkaGVzaXZlcyBhbmQgY29hdGluZ3MgdXNl
ZCBmb3IgbGVhayBzZWFsaW5nLCBjb25jcmV0ZSBzdHJ1Y3R1cmFsIHJlcGFpciwgc2xhYiBsaWZ0
aW5nIGFuZCBzb2lsIHN0YWJpbGl6YXRpb24uIFRoZSBwcm9kdWN0cyBhcmUgdXNlZCBvbiBoaWdo
d2F5cywgcm9hZHMsIGJyaWRnZXMsIGFpcnBvcnQgcnVud2F5cywgc2V3YWdlIHN5c3RlbXMgYW5k
IHJldGFpbmluZyB3YWxscy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1ByaW1lIFJlc2lucyB3aWxsIG9wZXJhdGUg
d2l0aGluIG91ciBVU0wgR3JvdXAgb2YgY29tcGFuaWVzIGFuZCB3aWxsIGNvbnRpbnVlIHRvIGJl
IGxlZCBieSBpdHMgZm91bmRlciBhbmQgcHJlc2lkZW50LCBEYXZpZCBCYXJ0b24sJiM4MjIxOyBG
cmFuayBDLiBTdWxsaXZhbiwgUlBNIGNoYWlybWFuIGFuZCBjaGllZiBleGVjdXRpdmUgb2ZmaWNl
ciwgc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudC4gPC9wPjxwPkVhcmxpZXIgdGhpcyBtb250aCBSUE0gc2Fp
ZCBpdCBwdXJjaGFzZWQgUHJvY2hlbSBmcm9tIEthcmNoZXIgTm9ydGggQW1lcmljYSBDby4gSW5j
LiBhbmQgd2lsbCBpbmNsdWRlIGl0IGluIGl0cyBMZWdlbmQgQnJhbmRzIHNlZ21lbnQuIFByb2No
ZW0sIGJhc2VkIGluIEFyaXpvbmEsIGhhcyBhbm51YWwgc2FsZXMgb2YgYWJvdXQgJDIyIG1pbGxp
b24gYW5kIG1ha2VzIHByb2Zlc3Npb25hbCBlcXVpcG1lbnQgYW5kIGNoZW1pY2FscyBmb3IgY2xl
YW5pbmcgYW5kIHJlc3RvcmluZyBjYXJwZXQsIHVwaG9sc3RlcnkgYW5kIGhhcmQgZmxvb3Jpbmcg
c3VyZmFjZXMuPC9wPjxwPlJQTSBhbHNvIGFjcXVpcmVkIDgwIHBlcmNlbnQgb2YgQXJuZXR0ZSBQ
b2x5bWVycywgTExDLCBhIFJpY2htb25kLCBNby4sIGNvbXBhbnkgdGhhdCBtYWtlcyBzcGVjaWFs
dHkgY2hlbWljYWwgcmF3IG1hdGVyaWFscy4gQXJuZXR0ZSwgd2l0aCBhYm91dCAkMjAgbWlsbGlv
biBpbiBhbm51YWwgc2FsZXMsIHdpbGwgYmUgcGFydCBvZiAgUlBNIFBlcmZvcm1hbmNlIENvYXRp
bmdzIEdyb3VwLjwvcD48cD5SUE0gSW50ZXJuYXRpb25hbCBhbHNvIHdpbGwgcGF5IGEgY2FzaCBk
aXZpZGVuZCBvZiAzMCBjZW50cyBwZXIgc2hhcmUgb24gSmFuLiAzMS48L3A+PHA+UlBNIGNvbnN1
bWVyIGFuZCBpbmR1c3RyaWFsIHN1YnNpZGlhcmllcyBpbmNsdWRlIERheS1HbG8sIFppbnNzZXIs
IFZhcmF0aGFuZSwgVGVzdG9ycywgU3RvbmhhcmQsIFRyZW1jbyBhbmQgbW9yZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.