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Samsung’s Galaxy S8 phone aims to dispel the Note 7 debacle

By Anick Jesdanun
Associated Press

Published: March 29, 2017 - 07:32 PM
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Koh Dong-jin, president of Samsung's mobile communications business, shows the Galaxy S8 and S8 Plus during a news conference, Wednesday in New York. The Galaxy S8 features a larger display than its predecessor, the Galaxy S7, and sports a voice assistant intended to rival Siri and Google Assistant. (AP Photo/Mary Altaffer)


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