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Samsung stops making Galaxy Note 7s as fresh problems emerge

By Youkyung Lee
Associated Press

Published: October 11, 2016 - 10:52 AM
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This Sunday, Oct. 9, 2016, photo shows a damaged Samsung Galaxy Note 7 on a table in Richmond, Va., after it caught fire earlier in the day. Samsung Electronics said Tuesday, Oct. 11, that it is discontinuing production of Galaxy Note 7 smartphones permanently, a day after stopping global sales of the ill-fated devices. (Shawn L. Minter via AP)


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